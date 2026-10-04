Smartee segna un traguardo europeo con il primo vertice regionale a Maiorca

PALMA DI MAIORCA, Spagna, 4 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology ha concluso lo Smartee European Summit 2026 a Palma di Maiorca, in Spagna, il 19 settembre, segnando il primo vertice accademico su larga scala dell'azienda tenuto al di fuori della Cina.

L'evento, della durata di due giorni, ha riunito quasi 300 esperti di ortodonzia e medici provenienti da 27 Paesi. Le relazioni hanno riguardato la tecnologia di riposizionamento mandibolare GS, la gestione delle malocclusioni complesse, il trattamento ortodontico precoce, l'odontoiatria del sonno e le cure relative alle vie aeree, oltre al lancio internazionale di due nuovi prodotti: Smartee SA/SA Plus e Smartee AG KIDS.

In apertura del Summit, Junfeng Yao, fondatore e CEO di Smartee, ha condiviso il modo in cui l'azienda sta incorporando l'intelligenza artificiale nei suoi prodotti e sistemi, nonché nei flussi di lavoro interni progettati per migliorare l'efficienza del supporto clinico per i medici.

Nel corso del programma di due giorni, relatori provenienti da Europa e Asia hanno condiviso casi clinici, sviluppi della ricerca e prospettive di trattamento in diverse aree della pratica ortodontica.

Esplorazione della tecnologia GS e gestione della malocclusione complessa

Il primo giorno si è concentrato sulla tecnologia di riposizionamento mandibolare GS e sulla sua applicazione clinica nella gestione delle malocclusioni che comportano discrepanze nella posizione mandibolare.

Il professor Gang Shen di Taikang ByBo Dental, Chief Scientist per Ricerca e Sviluppo GS di Smartee, ha aperto il programma scientifico con una presentazione sullo sviluppo e sulla filosofia clinica del sistema GS. Insieme al dottor Xingxing Wang, direttore medico-clinico di Smartee, ha illustrato la logica clinica e l'applicazione del riposizionamento mandibolare da una prospettiva tridimensionale.

Il programma ha anche ospitato il professor Thomas Felkai dell'Università Semmelweis in Ungheria, la dottoressa Katarzyna Łoza-Sołtyk, Presidente della Società europea di ortodonzia linguale e fondatrice e direttrice sanitaria della Soldent Clinic di Varsavia, il dottor Pratik Sharma, presidente del comitato consultivo degli specialisti in ortodonzia presso il Royal College of Surgeons di Edimburgo, e Matthias Peper, fondatore e CEO di TP SOLUTION; così come gli ortodontisti esperti dottoressa Carmen Pérez e dottoressa María del Pilar Pérez.

Attraverso casi clinici, gli oratori hanno discusso la diagnosi, gli obiettivi del trattamento, la valutazione della posizione mandibolare e la selezione del percorso di trattamento per diversi tipi di malocclusione che coinvolgono fattori di posizione mandibolare, tra cui retrognazia mandibolare, malocclusione asimmetrica di classe II e trattamento di classe II per adulti.

A margine del Summit, il professor Shen ha sottolineato che una corretta selezione dei pazienti è un importante prerequisito per il riposizionamento mandibolare.

"La posizione della mandibola deve essere valutata nelle dimensioni sagittale, verticale e trasversale", ha affermato. "Il primo passo è determinare se è presente una posizione anormale della mandibola e quindi valutare la direzione della discrepanza da una prospettiva tridimensionale".

Ha aggiunto che il riposizionamento mandibolare può offrire un approccio clinico aggiuntivo per adulti selezionati con malocclusione di classe II, mentre ulteriori ricerche e pratiche cliniche internazionali saranno importanti alla luce della continua evoluzione del settore.

Estensione del dibattito all'ortodonzia precoce e all'odontoiatria del sonno

Il secondo giorno ha ampliato il programma scientifico in due aree: trattamento ortodontico precoce e gestione clinica per i pazienti in crescita e trattamento dell'apnea ostruttiva del sonno e gestione delle vie aeree.

Le sessioni di ortodonzia precoce hanno esaminato i tempi del trattamento, il trattamento intercettivo, la crescita craniofacciale, la valutazione delle vie aeree e la terapia miofunzionale orofacciale, che comprende principi biologici, processo decisionale clinico e approcci terapeutici.

Tra gli oratori si annoverano il professor Shen; il dottor Vicente Torres, professore collaboratore di ortodonzia presso l'Università di Valencia; la professoressa Jane Shi, esperta di terapia miofunzionale orofacciale ed esaminatrice dell'International Association of Orofacial Myology (IAOM); e il dottor Steffen Decker, direttore sanitario di The Orthodontic Specialist e fondatore della GrowIQ Dental Academy; e l'esperta ortodontista dottoressa Isabel Vélez Lagune.

Le discussioni hanno riflettuto un approccio più ampio alla valutazione dei pazienti in crescita, che comprende lo stadio di crescita, lo sviluppo craniofacciale, i modelli respiratori e la funzione orofacciale oltre a considerazioni dentali e occlusive.

In un'intervista successiva al Summit, la professoressa Jane Shi ha sottolineato l'importanza di valutare le vie aeree, i modelli di respirazione e la miofunzione orofacciale nello sviluppo di piani di trattamento ortodontico precoce.

Ha osservato che segni come la respirazione orale, la postura anormale della lingua e gli archi dentali stretti possono indicare la necessità di ulteriori valutazioni funzionali o multidisciplinari, a seconda del singolo paziente.

Le sessioni pomeridiane si sono rivolte all'odontoiatria del sonno e alla gestione delle vie aeree.

Tra gli oratori si annoverano il professor Antonio Gracco, direttore della Scuola di specializzazione in Ortognatodonzia dell'Università di Padova ed ex presidente della Società Italiana Medicina del Sonno Odontoiatrica; la dottoressa Francesca Milano, professoressa aggiunta presso l'Università di Padova ed ex presidente dell'Accademia europea di odontoiatria del sonno; e il dottor Yue Weng Cheu, direttore sanitario presso DP Dental a Singapore e membro del comitato consultivo del Diploma in terapia della salute orale presso il Politecnico di Nanyang.

Le loro presentazioni hanno esaminato le prove scientifiche in odontoiatria del sonno, l'applicazione della tecnologia degli allineatori trasparenti nelle cure legate al sonno e la relazione tra le considerazioni delle vie aeree pediatriche e lo sviluppo craniofacciale.

Il dottor Yue, il principale collaboratore clinico del nuovo prodotto lanciato da Smartee, AG KIDS, ha sottolineato che gli ortodontisti possono identificare potenziali indicatori di rischio durante la valutazione clinica di routine, mentre la diagnosi dei disturbi respiratori legati al sonno dovrebbe rimanere di competenza delle appropriate specialità mediche.

Per i bambini che presentano segni di rischio più elevato, ha osservato che l'ulteriore valutazione e la gestione dovrebbero comportare un adeguato rinvio a un team multidisciplinare.

Il professor Gracco ha anche condiviso prospettive cliniche sulla roncopatia, sull'apnea ostruttiva del sonno e sugli apparecchi per la protrusione mandibolare. Ha osservato che gli apparecchi orali possono far parte dell'approccio di gestione per i pazienti adeguatamente selezionati, con decisioni di trattamento basate su valutazioni professionali e circostanze cliniche individuali.

Smartee lancia SA/SA Plus e AG KIDS per i mercati internazionali

Il Summit ha fatto anche da piattaforma di lancio internazionale per due sistemi di prodotti Smartee: Smartee SA/SA Plus e Smartee AG KIDS.

Smartee SA/SA Plus è progettato per soddisfare le esigenze cliniche associate alla roncopatia primaria e all'apnea ostruttiva del sonno (OSAS) da lieve a moderata. Il sistema incorpora un meccanismo di blocco nella tecnologia degli allineatori trasparenti, offrendo un'opzione per i pazienti che possono richiedere sia la gestione correlata alla roncopatia che il trattamento ortodontico.

Smartee AG KIDS è un sistema di guida della crescita craniofacciale sviluppato per pazienti dai 3 ai 16 anni. Il sistema è progettato per supportare la gestione della crescita attraverso le dimensioni sagittale, verticale e trasversale, insieme agli apparecchi di allenamento miofunzionale orofacciale, fornendo ai medici un approccio integrato alla gestione della crescita e dello sviluppo dentofacciale.

Costruzione di una piattaforma più ampia per lo scambio accademico globale

Dopo le sessioni scientifiche, i medici e i partner partecipanti hanno sottolineato la rilevanza clinica del programma, in particolare la sua combinazione di apprendimento basato su casi e dibattito interdisciplinare.

Un partecipante del Regno Unito ha commentato:

"Abbiamo incontrato molti ortodontisti e medici esperti che si avvicinano al trattamento in modo diverso in diverse parti del mondo. L'ho trovato davvero stimolante".

Come primo vertice accademico su larga scala di Smartee tenuto all'estero, l'evento di Maiorca ha segnato un ulteriore passo nello sviluppo accademico internazionale dell'azienda, andando oltre la presentazione di prodotti e tecnologie verso un più ampio dibattito clinico in più discipline.

Garie Zhou, direttore del settore International Business di Smartee, ha dichiarato che l'azienda intende continuare a sviluppare lo scambio accademico internazionale, la formazione professionale e la ricerca clinica in settori quali la tecnologia GS, l'ortodonzia precoce e l'odontoiatria del sonno.

Attraverso la collaborazione continua con medici e partner in diversi mercati, Smartee mira a sostenere lo scambio di esperienze cliniche e lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie di allineatori trasparenti nella pratica internazionale.

Dopo il Summit di Maiorca, Smartee prevede di continuare ad espandere la sua piattaforma accademica internazionale, con Roma individuata come prossima destinazione del Summit europeo nel 2027.

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