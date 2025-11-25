SNAI – Champions League: Juve in Norvegia, «2» a 2,05. Napoli facile col Qarabag, il riscatto dell’Inter a 3,10

Martedì i bianconeri sul campo del Bodo Glimt e i campioni d’Italia in casa contro gli azeri («1» a 1,28), mercoledì tocca ai nerazzurri e all’Atalanta, avanti a 2,55 sull’Eintracht

Milano, 24 novembre – Tre punti nelle prime quattro partite sono un bottino magro per la Juventus in Champions League: la squadra di Spalletti ha bisogno di una vittoria in Norvegia sul campo del Bodo Glimt per tenere vive le speranze di accedere almeno ai playoff. Le quote Snai per la trasferta sul campo di una squadra che negli ultimi anni ha affrontato altri club italiani (Roma e Lazio su tutti) sono comunque a favore dei bianconeri, avanti a 2,05; il pareggio paga 3,80, con il segno «1» a 3,80. Almeno nelle previsioni, si profila una partita con tanti gol: l’Over si gioca a 1,55, il Goal a 1,50, con Under e No Goal rispettivamente a 2,30 e 2,45. Tra i possibili marcatori, ci sono David e Vlahovic in cima alla lavagna a 2,45, seguiti da Openda a 2,85.

Napoli in casa Martedì tocca anche al Napoli, che al ‘Maradona’ dopo il successo in campionato sull’Atalanta affronta gli azeri del Qarabag. Una partita tutta in discesa per la squadra di Conte, strafavorita a 1,28; il pareggio si alza a 5,75, la vittoria del Qarabag addirittura a 9,50, in un match da almeno tre gol complessivi (Over 1,50) e dove Goal e No Goal rispettivamente a 1,92 e 1,77 quasi si equivalgono. Lucca a 2,15 è il principale indiziato per un gol, seguito da Hojlund a 2,20: un altro exploit di Neres dopo la doppietta all’Atalanta vale 2,65.

Mercoledì Chi è uscita male dal weekend di campionato è l’Inter, battuta 1-0 nel derby dal Milan. I nerazzurri, primi in classifica a punteggio pieno al pari di Bayern e Arsenal dopo quattro giornate, volano a Madrid ad affrontare l’Atletico: spagnoli in pole a 2,25, poi il «2» a 3,10 e il pareggio a 3,45. Un gol di Lautaro Martinez si gioca a 2,80, con Thuram a 3,50, Bonny a 3,65 e Pio Esposito a 3,70; nell’Atletico occhi su Jack Raspadori, a segno a 4,40. Cerca di dimenticare il fine settimana anche l’Atalanta, che dopo la sconfitta di Napoli gioca ancora in trasferta, in Germania sul campo dell’Eintracht: sarà l’esordio europeo per Raffaele Palladino, che parte in leggerissimo vantaggio con il «2» a 2,55 rispetto alla vittoria dei tedeschi a 2,60 e al pareggio a 3,55.

