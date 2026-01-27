SNAI – Champions League: tutto in una notte. Napoli, vittoria qualificazione contro il Chelsea a 3,25

Ultimi 90 minuti della fase campionato, con Atalanta, Inter e Juventus sicure almeno dell’accesso ai playoff: a 2,15 il successo di Palladino sul campo dell’Union Saint Gilloise, a 2,35 quello di Chivu a Dortmund, a 2,10 quello di Spalletti sul Monaco

Milano, 27 gennaio – Tutto in una notte. Mercoledì alle 21 si giocano le gare dell’ultima giornata della fase campionato di Champions League, e può succedere qualsiasi cosa. Atalanta, Inter e Juventus, con i nerazzurri di Palladino che hanno un punto di vantaggio (13) su quelli di Chivu e sui bianconeri (12), sono sicure almeno di un posto nei playoff, e giocheranno tutte in trasferta alla ricerca di una vittoria per entrare tra le prime otto e saltare quindi i playoff; al ‘Maradona’, invece, il Napoli deve battere il Chelsea per essere certo di proseguire la sua avventura europea. Le quote Snai non sono però dalla parte di Conte, che dal 2016 al 2018 ha guidato i Blues: il successo del Napoli si gioca a 3,25, con il pareggio a 3,50 e il «2» degli inglesi a 2,15. Si preannuncia, almeno in lavagna, una partita con tanti gol: l’Over si gioca a 1,75 (Under a 2,00), il Goal a 1,60 (No Goal a 2,20), con Hojlund e Lukaku a 3,40 in cima al tabellone dei possibili marcatori.

Tutte in trasferta Nel gruppone di squadre a 13 punti formato da PSG, Newcastle, Chelsea, Barcellona, Sporting, Manchester City e Atletico Madrid c’è anche l’Atalanta, che va in Belgio a sfidare l’Union Saint Gilloise quasi fuori dai giochi. Dea favorita per altri tre punti a 2,15, con i segni «1» e «X» rispettivamente a 3,15 e 3,60. Sono due dei tanti spareggi, invece, Borussia Dortmund-Inter e Monaco-Juventus. In Germania, i nerazzurri difendono anche una buona differenza reti (attualmente +6) in una partita che li vede leggermente in vantaggio nelle previsioni, con il «2» a 2,35 e l’«1» a 2,90 (più alta l’offerta per il pareggio, 3,50). A Montecarlo, invece, i bianconeri vogliono dare seguito alla splendida vittoria in campionato contro il Napoli e sperare in una combinazione di risultati che li porti direttamente agli ottavi: un altro successo in Champions per Spalletti (sarebbe il quarto di fila dopo quelli contro Bodo Glimt, Pafos e Benfica) è offerto a 2,10, con gli altri due esiti che hanno una quota analoga. Vittoria del Monaco a 3,45, pareggio a 3,40.

