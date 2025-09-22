SNAI – Coppa Italia: Milan a bassa quota contro il Lecce «1» rossonero nei 90’ a 1,28. Favorite tutte le squadre in casa

Milano, 22 settembre – La stagione del Milan è iniziata benissimo: dopo il ko contro la Cremonese, tre vittorie di fila che hanno lanciato la squadra di Allegri nelle zone alte della classifica. Senza le coppe europee, i rossoneri possono concentrarsi anche sulla Coppa Italia: dopo aver battuto il Bari ad agosto, domani sera a San Siro arriva un’altra pugliese, il Lecce, con il Milan che cerca la qualificazione agli ottavi di finale, turno in cui entreranno in scena tutte le big. Pochi dubbi, nelle quote Snai, sul successo rossonero, in lavagna (nei 90’ regolamentari) a 1,28: il pareggio sale a 5,25, l’impresa dei salentini a 10. Over a bassa quota (1,55), opposto all’Under a 2,25; No Goal a 1,73 più probabile del Goal a 2,00.

Le altre partite Tutte le squadre che giocheranno questo turno in casa partono favorite, a cominciare da Cagliari e Udinese, che domani ospitano rispettivamente Frosinone e Palermo e hanno la stessa offerta, 1,75. Mercoledì, invece, si gioca quella che in quota è la partita più incerta, il derby tra Verona e Venezia: l’Hellas, dopo aver fermato la Juventus sul pari in campionato, è in pole a 2,00, con il pari a 3,20 e il «2» arancioneroverde a 3,90. Parma (1,70) e Como (1,57) nettamente avanti su Spezia (5,25) e Sassuolo (5,75). Giovedì si chiude con Genoa-Empoli e Torino-Pisa: anche in questo caso, «1» a bassa quota, 1,50 per i rossoblù di Vieira, 1,70 per i granata di Baroni.

Antepost Juventus, Inter e Napoli, che entreranno in scena negli ottavi, restano le favorite per la vittoria finale a 5,00; il Milan si arrampica a 7,50, stessa offerta della Roma.

Contatti:

Immediapress

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.