SNAI – Formula 1: Verstappen cerca la rimonta su Norris e Piastri. Il trionfo dell’olandese a Las Vegas a 2,75

21 novembre 2025 | 21.24
A tre gare dalla fine, tutto ancora in ballo per il titolo mondiale: il terzo successo di fila di Norris dopo quelli in Messico e in Brasile si gioca a 4,00, poi Russell a 5,00. Più staccati Leclerc (8,50) e Piastri (10)

Milano, 21 novembre – A tre gare dalla conclusione del Mondiale ci sono ancora tre piloti in corsa per il titolo. Le vittorie in Messico e in Brasile hanno permesso a Lando Norris (390 punti) di piazzare l’allungo su Oscar Piastri (366) e Max Verstappen (341), in vista della volata finale che parte da Las Vegas. Nelle quote Snai c’è fiducia nell’olandese, offerto a 2,75 nella lavagna per la gara, seguito da Norris a 4,00 e da Russell (vincitore lo scorso anno) a 5,00. Se la Ferrari di Charles Leclerc parte a 8,50, Piastri (mai a podio nelle ultime cinque gare) si gioca addirittura a 10, come Kimi Antonelli. L’altra Ferrari, quella di Lewis Hamilton, è staccatissima, a 15.

Podio Un piazzamento di Leclerc tra i primi tre è in tabellone a 1,90, quello di Hamilton a 6,50. Entrambe le Ferrari a podio, invece, sono quotate 12, in una lavagna dominata come sempre dalla McLaren e dalla Mercedes a 4,50.

Qualifiche e libere Verstappen guida sia la lavagna per la gara che quella per le qualifiche, sempre a 2,75; in corsa, per la pole, c’è anche Russell (che a 4,00 è offerto alla stessa quota di Norris), con Leclerc a 5,00. Tre piloti a 4,50, invece, nella lavagna per il miglior tempo nelle prove libere: Verstappen, Leclerc e Norris, con Russell a 5,50.

