SNAI – Nazionale: esordio in discesa per Gattuso Italia a 1,06 con l’Estonia, a 2,75 il primo posto nel girone

04 settembre 2025 | 15.08
Milano, 4 settembre 2025 – L’era Gattuso sulla panchina della Nazionale inizia da Bergamo: dopo il divorzio da Spalletti, il nuovo commissario tecnico debutta nelle qualificazioni Mondiali nella sfida contro l’Estonia, che l’Italia ha l’obbligo di vincere per rimanere agganciata al treno che porta alla fase finale in programma l’anno prossimo negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Le quote Snai per la partita di venerdì sera sono rasoterra: quasi scontato l’«1» a 1,06, con il pareggio in lavagna a 12 e il «2» addirittura a 25. È probabile che quella di Bergamo sia una partita con tanti gol: l’Over 2,5 paga infatti solo 1,25, mentre alzando l’asticella sull’Over 3,5 si sale a 1,70. Visto il divario tecnico tra le due squadre, il No Goal paga 1,45, con il No Goal a 2,60.

Marcatori Quote basse anche per i marcatori Azzurri, con tanti giocatori sotto il 2,00. Guidano Retegui e Kean a 1,55, seguiti da Orsolini e Scamacca a 1,75, con Raspadori e l’esordiente Pio Esposito a 1,85.

Antepost Nonostante la pesante sconfitta di Oslo, costata la panchina a Spalletti – che ha comunque chiuso il suo ciclo battendo la Moldova a Reggio Emilia –, l’Italia rimane in corsa per il primo posto nel girone: guida sempre la Norvegia a 1,40, ma con l’inizio dell’era Gattuso gli Azzurri a 2,75 tentano la risalita.

