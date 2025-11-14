SNAI – Nazionale: l’Italia vuole chiudere il girone con tre punti. Azzurri favoriti con la Norvegia a 1,87, «X» e «2» a 3,70 e 3,80

Quella di domenica a Milano contro i norvegesi già qualificati al Mondiale sarà poco più che un’amichevole per la squadra di Gattuso, già al playoff. Quote basse per l’Over a 1,65 e per il Goal a 1,57

Milano, 14 novembre – Chiudere il girone con una vittoria e darsi appuntamento a marzo per le partite in cui ci si giocherà tutto. Dopo la vittoria sofferta contro la Moldova, l’Italia ospita a San Siro la Norvegia, già qualificata per il Mondiale nonostante un primo tempo complicato contro l’Estonia, nella gara che ha poi dato l’aritmetica certezza di un posto nella fase finale. Sarà quindi una partita che non metterà nulla in palio, ma che può comunque prolungare la serie positiva del Ct: nelle quote Snai, l’Italia è favorita a 1,87, con il pareggio a 3,70 e il «2» a 3,80. Il 3-0 di Oslo nella gara di andata giocata a giugno ha fatto la differenza: un altro Over si gioca a 1,65, con l’Under a 2,10. Parte con una quota bassa anche il Goal (1,57) rispetto al No Goal a 2,25.

Risultato esatto Lo stesso risultato dell’andata, in questo caso in favore dell’Italia, paga 20 volte la posta, con l’1-0 e il 2-1 che sono invece le due vittorie degli Azzurri con il punteggio più probabile, offerte a 8,75.

