circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa - contenuto promozionale
Responsabilità editoriale di Immediapress

SNAI – Nazionale: l’Italia vuole chiudere il girone con tre punti. Azzurri favoriti con la Norvegia a 1,87, «X» e «2» a 3,70 e 3,80

14 novembre 2025 | 10.28
LETTURA: 1 minuti

Quella di domenica a Milano contro i norvegesi già qualificati al Mondiale sarà poco più che un’amichevole per la squadra di Gattuso, già al playoff. Quote basse per l’Over a 1,65 e per il Goal a 1,57

Milano, 14 novembre – Chiudere il girone con una vittoria e darsi appuntamento a marzo per le partite in cui ci si giocherà tutto. Dopo la vittoria sofferta contro la Moldova, l’Italia ospita a San Siro la Norvegia, già qualificata per il Mondiale nonostante un primo tempo complicato contro l’Estonia, nella gara che ha poi dato l’aritmetica certezza di un posto nella fase finale. Sarà quindi una partita che non metterà nulla in palio, ma che può comunque prolungare la serie positiva del Ct: nelle quote Snai, l’Italia è favorita a 1,87, con il pareggio a 3,70 e il «2» a 3,80. Il 3-0 di Oslo nella gara di andata giocata a giugno ha fatto la differenza: un altro Over si gioca a 1,65, con l’Under a 2,10. Parte con una quota bassa anche il Goal (1,57) rispetto al No Goal a 2,25.

Risultato esatto Lo stesso risultato dell’andata, in questo caso in favore dell’Italia, paga 20 volte la posta, con l’1-0 e il 2-1 che sono invece le due vittorie degli Azzurri con il punteggio più probabile, offerte a 8,75.

Contatti:
Immediapress
Ufficio stampa Snaitech
E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it
Cell: 348.4963434

Comunicato stampa - contenuto promozionale
Responsabilità editoriale di Immediapress

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
calcio Mondiale Italia Norvegia Milano San Siro
Vedi anche
"Scudetto alla Roma?": D'Alema non si trattiene e fa gli scongiuri - Video
Fiorello e Biggio, videoclip tutto da ridere sulle note di 'Mi fanno male i capelli'
Svelate le uniformi di Milano Cortina, il racconto di Malagò - Video
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video
Peppe Vessicchio, l'ultimo grande applauso ai funerali nella 'sua' Montesacro - Video
Vessicchio, la dedica di Fabio Fazio a Che tempo che fa - Video
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza