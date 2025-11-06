SNAI – Serie A: Bologna-Napoli il clou, Conte avanti a 2,60 Juve in pole nel derby, favorite anche le altre big

Milano, 6 novembre – Prima della sosta per gli impegni della Nazionale, arriva un turno di campionato affascinante, con una classifica che vede quattro squadre raccolte in un punto. Classifica alla mano, il big match è quello che si gioca domenica alle 15 al Dall’Ara, dove il Bologna – che sarà reduce dall’impegno in Europa League contro il Brann – che ospita il Napoli capolista: la delicatezza della trasferta per i campioni d’Italia si traduce nelle quote, con il Napoli favorito a 2,60 ma la squadra di Italiano subito dietro a 2,90 e il pareggio a 3,05. Bassissima l’offerta per l’Under (1,55), con l’Over a 2,35; Goal e No Goal sono in lavagna rispettivamente a 1,95 e 1,77. Tra i rossoblù, nella classifica dei probabili marcatori, guidano Orsolini, Castro e Dallinga a 4,00; il Napoli risponde con Hojlund e Lucca a 3,50.

Derby a Torino Sabato alle 18, invece, si gioca il derby di Torino, con i granata che non battono i bianconeri dal 2015. Anche per la sfida dello Stadium sembrano esserci poche chance per la squadra di Baroni: l’impresa del Toro vale 6,75, con la Juve di Spalletti favorita a 1,50 (in mezzo il pareggio a 4,10). L’Under a 1,80 si fa preferire all’Over a 1,92; il Goal a 1,70 è invece più probabile del No Goal a 2,00. David e Vlahovic a 2,00 guidano la lavagna dei marcatori bianconeri; il Torino risponde con Simeone, Zapata e Che Adams a 5,00.

Le altre big Alle spalle del Napoli, a 22 punti, ci sono Inter, Milan e Roma a 21. Sabato sera i rossoneri saranno i primi a scendere in campo al Tardini contro un Parma in difficoltà: il segno «2» è quotato 1,60, con il pareggio a 3,90 e il successo degli uomini di Cuesta a 5,75. L’Inter, dopo la sofferta vittoria in Champions League contro il Kairat Almaty, chiuderà invece il weekend contro una Lazio che sembra essersi ripresa dopo un inizio di campionato complicato. Nerazzurri in pole a 1,38, con il pari a 5,00 e il blitz della squadra di Sarri a 7,25. La Lazio non subisce reti da quattro partite ma l’Under è comunque offerto ad alta quota (2,15), con l’Over a 1,65. Più sottile il confine tra Goal (1,88) e No Goal (1,83). Sempre domenica, ma alle 18, tocca alla Roma, che dopo la trasferta di Europa League sul campo dei Rangers riceve l’Udinese dell’ex Zaniolo: Gasperini guida a 1,55, «X» a 3,90, colpo dei friulani a 6,00, stessa quota per un gol proprio di Zaniolo.

Contatti:

Immediapress

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Immediapress