circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Immediapress

SNAI – Serie A: Bologna-Napoli il clou, Conte avanti a 2,60 Juve in pole nel derby, favorite anche le altre big

06 novembre 2025 | 16.59
LETTURA: 2 minuti

Milano, 6 novembre – Prima della sosta per gli impegni della Nazionale, arriva un turno di campionato affascinante, con una classifica che vede quattro squadre raccolte in un punto. Classifica alla mano, il big match è quello che si gioca domenica alle 15 al Dall’Ara, dove il Bologna – che sarà reduce dall’impegno in Europa League contro il Brann – che ospita il Napoli capolista: la delicatezza della trasferta per i campioni d’Italia si traduce nelle quote, con il Napoli favorito a 2,60 ma la squadra di Italiano subito dietro a 2,90 e il pareggio a 3,05. Bassissima l’offerta per l’Under (1,55), con l’Over a 2,35; Goal e No Goal sono in lavagna rispettivamente a 1,95 e 1,77. Tra i rossoblù, nella classifica dei probabili marcatori, guidano Orsolini, Castro e Dallinga a 4,00; il Napoli risponde con Hojlund e Lucca a 3,50.

Derby a Torino Sabato alle 18, invece, si gioca il derby di Torino, con i granata che non battono i bianconeri dal 2015. Anche per la sfida dello Stadium sembrano esserci poche chance per la squadra di Baroni: l’impresa del Toro vale 6,75, con la Juve di Spalletti favorita a 1,50 (in mezzo il pareggio a 4,10). L’Under a 1,80 si fa preferire all’Over a 1,92; il Goal a 1,70 è invece più probabile del No Goal a 2,00. David e Vlahovic a 2,00 guidano la lavagna dei marcatori bianconeri; il Torino risponde con Simeone, Zapata e Che Adams a 5,00.

Le altre big Alle spalle del Napoli, a 22 punti, ci sono Inter, Milan e Roma a 21. Sabato sera i rossoneri saranno i primi a scendere in campo al Tardini contro un Parma in difficoltà: il segno «2» è quotato 1,60, con il pareggio a 3,90 e il successo degli uomini di Cuesta a 5,75. L’Inter, dopo la sofferta vittoria in Champions League contro il Kairat Almaty, chiuderà invece il weekend contro una Lazio che sembra essersi ripresa dopo un inizio di campionato complicato. Nerazzurri in pole a 1,38, con il pari a 5,00 e il blitz della squadra di Sarri a 7,25. La Lazio non subisce reti da quattro partite ma l’Under è comunque offerto ad alta quota (2,15), con l’Over a 1,65. Più sottile il confine tra Goal (1,88) e No Goal (1,83). Sempre domenica, ma alle 18, tocca alla Roma, che dopo la trasferta di Europa League sul campo dei Rangers riceve l’Udinese dell’ex Zaniolo: Gasperini guida a 1,55, «X» a 3,90, colpo dei friulani a 6,00, stessa quota per un gol proprio di Zaniolo.

Contatti:
Immediapress
Ufficio stampa Snaitech
E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it
Cell: 348.4963434

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Immediapress

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
serie A Bologna Napoli Juve Torino Inter Milan Roma calcio calcio italiano
Vedi anche
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza