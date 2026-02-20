circle x black
SNAI – Serie A: Inter a bassa quota contro il Lecce, Atalanta avanti sul Napoli. Juve, ripartenza col Como a 2,00

20 febbraio 2026 | 13.04
LETTURA: 2 minuti

La squadra di Chivu proposta a 1,43 contro i giallorossi. Palladino sfida Conte nel big match di domenica, Spalletti contro Fabregas dopo la debacle in Champions.

Milano, 20 febbraio – Playoff delle coppe europee alle spalle, per le big italiane è di nuovo tempo di campionato. La capolista Inter, che sul campo del Lecce cerca la settima vittoria consecutiva, è favorita a quota 1,43, mentre per gli esperti di Snai si sale 4,40 per il pareggio. La vittoria dei giallorossi, invece, vale 7,75 volte la posta.

Atalanta-Napoli Dopo il 2-2 interno ottenuto in rimonta contro la Roma, il Napoli fa visita all’Atalanta. La squadra di Conte – che ha perso anche Rrahmani per infortunio – deve inseguire i nerazzurri in quota: alla New Balance Arena, il «2» è fissato a 3,05 con l’«X» che si gioca a 3,15 mentre la terza vittoria consecutiva in campionato di Palladino è in pole e vale 2,45 volte la posta. Tra i marcatori occhi puntati sull’ex Hojlund: il nono gol in Serie A dell’attaccante danese è visto a 3,90.

Juventus-Como La squadra di Spalletti, dopo il ko di San Siro con tanto di polemiche per il caso Bastoni-Kalulu e la debacle in Champions League contro il Galatasaray, ospita il Como: la vittoria dei bianconeri, secondo gli esperti di Snai, vale il raddoppio in quota, mentre il pareggio e il successo della squadra di Fabregas sono fissati rispettivamente a 3,45 e 3,70. Nella lavagna marcatori in pole David e Openda a 2,90 tra i bianconeri, mentre negli ospiti occhi puntati sull’ex Morata: il primo gol in campionato dello spagnolo è visto a 3,90.

Milan e Roma Voglia di rivalsa anche per Milan e Roma. I tre punti per la squadra di Gasperini contro la Cremonese si giocano a 1,35, mentre il pareggio è visto a 4,90. Il ritorno alla vittoria della squadra di Nicola, a secco dal 7 dicembre, vale invece 9,00 volte la posta. Strada in discesa anche per i rossoneri, di scena domenica alle 18 contro il Parma a San Siro: la squadra di Allegri – reduce dal pareggio contro il Como nel recupero della 24esima giornata – parte avanti su Snai a 1,30, con il pareggio a metà strada a 5,25 e la vittoria della squadra di Cuesta che sale a 9,50.

