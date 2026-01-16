SNAI – Serie A: Inter a Udine per difendere il primo posto. Altri tre punti per Chivu a 1,42. Milan e Napoli in discesa

I nerazzurri in Friuli, Allegri e Conte in casa rispettivamente contro Lecce (1,28) e Sassuolo (1,45). Favorite anche la Juventus a Cagliari (1,53) e la Roma che a Torino cerca la rivincita dopo il ko in Coppa Italia (2,10)

Milano, 16 gennaio – Dopo i quattro recuperi giocati tra martedì e mercoledì, la classifica di Serie A è senza più asterischi. L’Inter e il Milan hanno approfittato del pareggio del Napoli contro il Parma per allungare, con i nerazzurri che – dopo l’anticipo del venerdì sera tra Pisa e Atalanta – scenderanno in campo sabato alle 15 in casa dell’Udinese. A fine agosto i friulani sbancarono San Siro ma, almeno nelle quote Snai, non sembrano esserci i presupposti per il bis: il segno «2» si gioca a 1,42, con il pareggio a 4,75 e la vittoria dell’Udinese a 7,00. Ancora più bassa la quota per il successo del Milan, che domenica sera riceve il Lecce a San Siro: l’1,28 legato al successo degli uomini di Allegri ha il valore più basso dell’intero turno di campionato. Così come l’11 associato alla vittoria dei salentini ha la quota più alta.

Ripartenza Napoli Sempre sabato, ma alle 18, tocca anche al Napoli, che al ‘Maradona’ ospita il Sassuolo con l’imperativo di ripartire dopo tre pareggi consecutivi, di cui due in casa contro Verona e Parma. Sei partite senza vittoria per gli emiliani, la cui impresa paga 7,25, contro l’1,45 per il segno «1» e il 4,25 per il pareggio.

Juve e Roma Il pareggio del Napoli ha fatto avvicinare al terzo posto sia la Juventus che la Roma, con una ‘forbice’ ora di cinque punti tra il quarto posto occupato da bianconeri e giallorossi e il sesto del Como, sconfitto dal Milan. Sabato sera impegno sardo per la Juve, cinque vittorie e un pareggio in campionato dopo la sconfitta di Napoli. A 1,53 altri tre punti per la squadra di Spalletti, opposta al 6,25 per l’«1» dei rossoblù; in mezzo il pareggio a 4,10. Domenica alle 18, invece, seconda sfida in meno di una settimana tra Torino e Roma: dopo l’impresa di martedì in Coppa Italia, i granata cercano un altro sgambetto ai giallorossi in campionato. Per il match dell’Olimpico-Grande Torino, Gasperini è in pole a 2,10, un’altra vittoria di Baroni a 3,70, con il pari a 3,15. Lunedì sera, occasione per la Lazio, che dopo il successo di Verona ospita il Como per tornare definitivamente in zona Europa: lavagna Snai in equilibrio, Sarri a 2,65 leggermente favorito su Fabregas a 3,00, con il pari a 2,85.

