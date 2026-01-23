SNAI – Serie A: Juve-Napoli e Roma-Milan i big match, Spalletti e Gasperini favoriti: «1» a 2,10 e 2,65

Il weekend si apre venerdì con Inter-Pisa, sfida tutta dalla parte dei nerazzurri di Chivu (1,17); domenica si sfidano le quattro inseguitrici della capolista, con il colpo di Conte a 4,00 e quello di Allegri a 2,90

Milano, 23 gennaio – Dopo la settimana di coppe europee, arriva un weekend che può essere fondamentale per le sorti del campionato. Si affrontano le quattro inseguitrici dell’Inter capolista, con Juventus-Napoli e Roma-Milan che domineranno la domenica di Serie A. Ad aprire la 22a giornata sarà l’Inter, che stasera contro il Pisa proverà a dimenticare la sconfitta in Champions contro l’Arsenal in una partita dall’esito scontato per i quotisti Snai: il segno «1» paga ‘solo 1,17, con il pareggio a 7,25 e il colpo del Pisa di Gilardino che viene offerto addirittura a 15.

Juventus-Napoli Se il Como, reduce dalla vittoria dell’Olimpico contro la Lazio e impegnato sabato alle 15 contro il Torino, con un’altra vittoria in lavagna a 1,63 può ancora di più avvicinarsi alla zona Champions, domenica alle 18 all’Allianz Stadium si gioca il primo dei due big match del fine settimana. Sensazioni contrastanti per Juventus e Napoli dal turno di Champions: se i bianconeri hanno battuto il Benfica, i campioni d’Italia hanno pareggiato a Copenaghen e la prossima settimana si giocheranno il tutto per tutto. Quote a favore di Spalletti, ex come Conte: vittoria bianconera a 2,10, pareggio a 3,00, successo del Napoli a 4,00 in una partita ‘bloccata’ come testimoniato dalla quota dell’Under a 1,50 opposta a quella dell’Over a 2,45. Meno marcato il confine tra Goal (2,05) e No Goal (1,70). David a 2,90, Openda e Yildiz a 3,40 sono i marcatori più probabili per la Juventus; il Napoli risponde con Hojlund e il rientrante Lukaku a 3,90.

Roma-Milan In serata, luci sull’Olimpico, con la Roma che dopo la sfida di Europa League vinta contro lo Stoccarda si prepara ad accogliere il Milan. Grande equilibrio in tabellone, con Gasperini in leggero vantaggio a 2,65; il pareggio e la vittoria dei rossoneri sono quasi allo stesso livello (2,95 e 2,90), con l’Under anche qui favorito (1,65) sull’Over a 2,10 e Goal e No Goal rispettivamente a 1,77 e 1,95. L’impatto di Malen sulla Serie A, con il gol al debutto a Torino, è stato straordinario: il primo gol in casa dell’olandese all’Olimpico è a 3,40, come Dybala e Ferguson, stessa quota anche per tre attaccanti rossoneri, Fullkrug (anche lui reduce dal primo gol in Serie A, contro il Lecce), Leao e Pulisic.

