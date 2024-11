SNAI – Serie A: Napoli-Atalanta, mezzogiorno al ‘Maradona’ Conte implacabile: «1» a 2,05, Gasperini risponde a 3,60

Inter a bassa quota (1,15) contro il Venezia, Juventus e Milan favorite a Udine e Monza. E lunedì a 1,50 può continuare il grande momento della Lazio, che ospita il Cagliari

Milano, 2 novembre – Mezzogiorno (e mezzo) di fuoco. Il big match dell’undicesima giornata di Serie A si gioca alle 12.30 di domenica al ‘Maradona’: Napoli-Atalanta è la sfida tra la capolista e fin qui dominatrice del campionato e una squadra – quella di Gasperini – che con quattro vittorie consecutive si è riportata nelle primissime posizioni della classifica. Le quote Snai ‘chiamano’ il sesto successo di fila della squadra di Antonio Conte: il segno «1» si gioca a 2,05, ed è seguito dalla «X» a 3,45 e dal «2» a 3,60. Sono stati solo cinque i gol subiti dal Napoli: in lavagna, però, l’Over a 1,80 si fa preferire all’Under a 1,90. Più larga la forbice tra il Goal (1,65) e il No Goal (2,10): questo perché sia Conte che Gasperini possono schierare un super reparto d’attacco. Romelu Lukaku a 2,50 è il marcatore più probabile del Napoli, a 2,50, seguito da Kvaratskhelia a 3,00, anche lui come ‘Big Rom’ reduce da una rete a San Siro contro il Milan. Gasperini risponde con Retegui a 3,25 e Lookman a 3,50.

Anticipi Il weekend lungo di Serie A sarà aperto sabato da Bologna-Lecce, Udinese-Juventus e Monza-Milan. Se la squadra di Italiano è in pole a 1,65, anche Motta e Fonseca partono con i favori del pronostico in trasferta. Nonostante la sola vittoria nelle ultime quattro gare e una difesa tutt’altro che imperforabile rispetto a quella di inizio campionato, la Juventus è avanti a 1,97 nel match tutto bianconero contro un’Udinese che risponde a 4,25 e che da cinque giornate alterna una sconfitta a una vittoria («X» a 3,25). Alle 20.45 il Milan fa visita al Monza, in una partita dal significato particolare per Alessandro Nesta, che ha scritto pagine di storia del Milan ma che in quota non sembra avere scampo con Fonseca a 1,70 e l’«1» a 5,00.

Domenica Se la Fiorentina a Torino punta a confermare il suo grande momento («2» a 2,25 sul campo di una squadra in difficoltà e reduce dalla sconfitta di Roma), la quota più bassa del fine settimana è quella per la vittoria dell’Inter a San Siro sul Venezia. Inzaghi si gioca ‘solo’ a 1,15, con il blitz arancioneroverde addirittura a 15. A 1,75, invece, c’è il bis della Roma nel match delle 18 a Verona dopo l’1-0 al Torino, in un’altra partita dal sapore di amarcord per Juric, che ha guidato i gialloblù.

Lunedì Dopo Parma-Genoa ed Empoli-Como, lunedì sera chiuderà il programma la sfida tra Lazio e Cagliari. È un inizio di stagione straordinario, quello della squadra di Baroni, che può continuare all’Olimpico dove i sardi (a 6,50) non sembrano avere speranze, contro l’1,50 per l’ennesima vittoria di una squadra – quella biancoceleste – che sogna il ritorno in Champions.

