Snaitech Sustainability Week: Presentato Il Bilancio di Sostenibilità 2024 e il Piano “think & Act Positive”

Dai 4 pilastri strategici dell’impegno ESG dell’Azienda fissati gli obiettivi per il periodo 2024-2030

Milano, 27 marzo 2025 – Snaitech presenta oggi il Bilancio di Sostenibilità 2024 e il nuovo piano 2024-2030 “Think & Act Positive”, in occasione della settima edizione della Snaitech Sustainability Week, unasettimana che vede l’azienda impegnata nel percorso di confronto e di condivisione degli obiettivi e dei risultati raggiunti in ambito CSR.

“Il nostro impegno per la sostenibilità non si limita a una conformità normativa, ma è una scelta consapevole per costruire un modello di business che crei valore per le persone, per la comunità e per il Pianeta” ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato Snaitech. “Crediamo che il cambiamento passi attraverso la collaborazione, unendo forze e competenze per generare un impatto positivo e duraturo. Per questo lavoriamo fianco a fianco con enti, associazioni e istituzioni, sviluppando progetti concreti che promuovano inclusione, crescita e tutela ambientale. Il nostro piano di sostenibilità “Think & Act Positive” nasce proprio con questo spirito: essere un punto di riferimento per un nuovo modo di fare impresa, in cui il successo aziendale si misuri anche attraverso il valore restituito alla società."

Il Bilancio di Sostenibilità testimonia l'impegno di Snaitech per la trasparenza e il miglioramento continuo, delineando un percorso in cui responsabilità sociale e performance aziendale si integrano in maniera complementare. Tra le principali evidenze raccolte nel documento: la percentuale di occupazione femminile pari al 45%, e di presenza femminile in CDA pari al 43%, l’acquisto di quasi il 100% di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili e la conferma della certificazione G4 per il gioco responsabile online. L’attività di Fondazione Snaitech si conferma centrale nell’impegno verso le comunità esterne in cui l’azienda opera: nel 2024 sono state coinvolte 90 realtà, per oltre 27.000 beneficiari diretti e più di 1000 ore di volontariato aziendale.

Con “Think & Act Positive”, il piano di Sostenibilità 2024-2030, l’Azienda integra le differenti aree in cui si sviluppa il proprio percorso per generare valore e impatto positivo.

Sviluppato al fine di rafforzare l’impegno in materia ESG e integrare pienamente tali aspetti nel modello di business, è strutturato attorno a quattro pilastri: l’impegno per la tutela ambientale, per la comunità esterna, per la comunità interna e per il gioco responsabile.

A loro volta questi driver traducono il pensiero positivo in azioni concrete, definendo quelli che sono gli obiettivi:

World+ per la tutela ambientale, che comprende tutte le iniziative volte a ridurre l’impatto dell’azienda lungo l’intera catena del valore.

People+ per la comunità interna, che include tutte le iniziative dedicate all’inclusione, alla valorizzazione delle competenze e al benessere dei dipendenti.

Community+ per la comunità esterna, che comprende le iniziative di responsabilità sociale promosse dall’azienda e dalla Fondazione Snaitech.

Fair Play+ per la promozione del gioco responsabile,che racchiude tutte le azioni volte a garantire un’esperienza di gioco sicura e consapevole.

Tutti gli highlights del Bilancio di Sostenibilità 2024 e il documento completo sono consultabili sul sito www.snaitech.it

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Ad Hoc Communication Advisors

Pietro Cavalletti – Cell. 3351415577; e-mail: pietro.cavalletti@ahca.it

Sara Mastrorocco – Cell. 3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it

Ufficio stampa Snaitech

Cell. 3484963434 – e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it