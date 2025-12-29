Software di ottimizzazione del packaging: come migliorare l’efficienza e la gestione degli imballaggi

Torino, 29 Dicembre 2025. La logistica è da sempre considerata un elemento fondamentale dell’attività di un’azienda, a prescindere dalle sue dimensioni. Il reparto logistico, infatti, è quello che gestisce molti dei vari passaggi che portano un prodotto dalla produzione al cliente finale.

In tutto questo percorso, il packaging ha un ruolo di grande importanza perché incide sul modo in cui i prodotti possono essere sistemati in magazzino, movimentati tra i vari reparti e trasportati per le consegne.

Il packaging giusto, quindi, è fondamentale per ottimizzare lo spazio nel magazzino, sui pallet e nei vari mezzi di trasporto, riducendo il numero di spazi non utilizzabili e aumentando, di conseguenza, l’efficienza operativa.

In sostanza, una gestione accurata del packaging permette di contenere i costi, ridurre lo spreco di spazio e rendere l’intera catena logistica più efficiente.

A questo riguardo, un notevole aiuto può arrivare da Easy Packaging, un software di ottimizzazione e scelta packaging, dedicato a piccole e medie imprese di vari settori (metalmeccanico, farmaceutico, navale, agroalimentare, automotive, industria ecc.) e responsabili di logistica, produzione e magazzino.

Di seguito una breve panoramica delle sue funzionalità, mentre per quanto riguarda i dettagli si può consultare EasyPackaging.it , il sito web ufficiale di riferimento.

Software di ottimizzazione del packaging: i vantaggi operativi e organizzativi

Ottimizzare il packaging significa, concretamente, contenere i costi di magazzino, grazie a un utilizzo più razionale degli spazi disponibili. Allo stesso tempo, la gestione della logistica è più veloce ed efficiente, il che consente di migliorare i flussi operativi.

Inoltre, una pianificazione più accurata e precisa del packaging contribuisce a rendere le spedizioni più veloci e più sicure, riducendo errori e inefficienze.

Come si utilizza il software di ottimizzazione?

Un software come Easy Packaging è una soluzione pensata per tutte quelle aziende di piccole e medie dimensioni che si trovano a dover gestire un numero elevato di componenti o di prodotti da imballare, in molti casi di dimensioni, peso e forme differenti.

Il software ha un’interfaccia molto intuitiva ed è quindi piuttosto semplice da utilizzare. Il processo inizia con l’inserimento dei dati dei componenti da analizzare che possono anche essere importati da un foglio elettronico in formato xlsx (Excel). È anche possibile caricare file 3D in formato STL (lo standard più diffuso per descrivere modelli 3D) per ottenere automaticamente le dimensioni e il peso di ciascun elemento.

In seguito si definiscono le specifiche di controllo del packaging desiderato impostando i valori che caratterizzano il contenitore ideale in termini di limiti di peso, numero minimo di pezzi, densità media e altri parametri importanti.

Nella sezione dedicata ai contenitori si indicano invece i possibili packaging da considerare nell’analisi. Una volta completati questi passaggi, si avvia l’elaborazione e il software associa a ciascun componente il contenitore più adeguato, mostrando i risultati in una schermata riepilogativa.

È poi possibile visualizzare i dettagli dell’associazione per ogni componente e scaricare un file CSV con tutti i dati risultanti per integrazione o ulteriore analisi.

Come si può notare, il ricorso a un software di ottimizzazione del packaging permette, in tempi molto rapidi, di razionalizzare le operazioni logistiche quotidiane, riducendo i costi e migliorando le tempistiche.

