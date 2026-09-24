Space42 e Telespazio Ibérica avviano il monitoraggio degli incendi boschivi in Spagna con il supporto di sistemi di piattaforme ad alta quota

FUERTEVENTURA, Spagna, Sept. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mira Aerospace, la controllata specializzata in sistemi di piattaforme ad alta quota (HAPS) di Space42 (ADX: SPACE42), società specializzata in tecnologia spaziale basata sull’IA con sede negli Emirati Arabi Uniti, e Telespazio Ibérica, del gruppo Leonardo Space, hanno annunciato l’avvio di una missione di monitoraggio degli incendi boschivi in Spagna. Nell’ambito del progetto ISSEC, promosso dal Parco tecnologico di Fuerteventura, il primo volo della missione ha visto il modello HAPS ApusNeo18 decollare dal Canarias Stratoport for HAPS & UAS (Stratoporto delle Canarie per HAPS e UAS), sull’isola di Fuerteventura. Il volo, durato 29 ore e raggiunta un’altitudine di circa 16.000 piedi, ha stabilito due record europei nella categoria HAPS e ha trasmesso in diretta video e immagini ad alta risoluzione acquisite da sensori elettro-ottici e a infrarossi.

Avendo dimostrato con successo il potenziale del modello HAPS nel supportare il rilevamento e la gestione degli incendi boschivi, nel mese di ottobre seguirà una campagna articolata su più voli. Il programma aumenterà progressivamente le altitudini operative fino a raggiungere la stratosfera ed estenderà il raggio di volo con l’obiettivo di arrivare a Gran Canaria.

Khaled Al Marzooqi, amministratore delegato di Mira Aerospace, Space42, ha dichiarato: “In qualità di azienda con sede negli Emirati Arabi Uniti, il record di voli HAPS stabiliti in Europa riflette sia la nostra avanzata capacità di osservazione della Terra, sia la nostra profonda affidabilità nel portare a termine progetti internazionali di fondamentale importanza. La missione in corso consente ad ApusNeo18 di passare a una fase di impiego continuativo, che combina il monitoraggio costante con la trasmissione in tempo reale dei dati a Telespazio Ibérica, offrendo una visione più chiara dell’evoluzione delle condizioni. In linea con l’obiettivo di Space42 di diventare il partner di riferimento per l’intelligence geospaziale di alto livello, questi voli andranno ad integrare i dati satellitari, aerei e terrestri già disponibili per migliorare la risposta alle emergenze.”

Carlos Fernández de la Peña, CEO di Telespazio Ibérica, ha dichiarato: “Questi due traguardi fondamentali dimostrano come la tecnologia HAPS stia passando dalla fase di validazione in volo a missioni sempre più prolungate e operative. Questa campagna rafforza il ruolo di Telespazio Ibérica nello sviluppo di nuove soluzioni aerospaziali in Europa e apre nuove possibilità per migliorare la prevenzione, la sorveglianza e la risposta alle emergenze in caso di incendi boschivi.”

Progressi nei test HAPSQuesta missione si basa sui precedenti test condotti su ApusNeo18 per Telespazio Ibérica, i primi del genere in Europa, che rientrano nell’ambito di un’autorizzazione operativa civile. I voli saranno effettuati in base alle esigenze e dovranno richiedere le dovute autorizzazioni ed essere soggetti alle condizioni meteo e alla disponibilità dello spazio aereo. Questo piano d’azione arriva in un momento cruciale per la stagione degli incendi boschivi del 2026 in Spagna. Secondo il Ministero della Transizione ecologica e della sfida demografica spagnolo, al 17 agosto gli incendi boschivi hanno interessato oltre 265.635 ettari di terreno forestale, registrando 42 grandi incendi boschivi fino ad oggi.

Monitoraggio degli incendi boschivi dalla stratosferaApusNeo18 è un HAPS alimentato a energia solare, progettato per operare a quote stratosferiche trasportando carichi utili per l’osservazione della Terra. Situati a metà strada tra l’aviazione convenzionale e i satelliti, gli HAPS sono in grado di garantire un monitoraggio costante di un’area specifica, offrendo al contempo la flessibilità necessaria per impiegare sensori su misura per le esigenze di ciascuna missione. Per quanto riguarda la gestione degli incendi boschivi, questi strumenti offrono un ulteriore livello di informazioni in tempo reale che va ad affiancare i sistemi satellitari, aerei e terrestri già esistenti.

La missione contribuisce allo sviluppo del programma ISSEC, che rientra nel progetto sulla biodiversità finanziato con fondi regionali stanziati dal Governo delle Isole Canarie, nonché con fondi europei NextGenerationEU, attraverso il Meccanismo per la ripresa e la resilienza (RRM), che rientra nell’ambito della Componente 17 del Piano di ripresa, trasformazione e resilienza (PRTR) del governo spagnolo.

Informazioni su Space42

Space42 (ADX: SPACE42) è un’azienda specializzata in tecnologia spaziale basata sull’IA con sede negli Emirati Arabi Uniti. Integra comunicazioni satellitari, analisi geospaziali e funzionalità di intelligenza artificiale per osservare la Terra dallo spazio. Nata nel 2024 dalla fusione tra Bayanat e Yahsat, Space42, grazie alla sua presenza globale, è in grado di rispondere alle esigenze in rapida evoluzione dei clienti rappresentati da enti governativi, imprese e comunità. Space42 è composta da due divisioni aziendali: Space Services e Smart Solutions. Space Services si occupa delle operazioni satellitari upstream sia per i servizi satellitari fissi che per quelli mobili. Smart Solutions integra l’acquisizione e l’elaborazione dei dati geospaziali tramite IA per supportare il processo decisionale, migliorare la consapevolezza situazionale e l’efficienza operativa. Tra i principali azionisti figurano G42, Mubadala e IHC.

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Informazioni su Telespazio Ibérica

Telespazio Ibérica è la sussidiaria spagnola di Telespazio, la joint venture tra Leonardo e Thales, e uno dei principali operatori mondiali nel settore dei servizi satellitari. L’azienda è leader in Spagna nei settori della geoinformazione e della navigazione satellitare, con oltre 35 anni di esperienza e una solida reputazione in questi ambiti. È inoltre all’avanguardia in settori che spaziano dalla progettazione e dallo sviluppo di sistemi spaziali alla gestione dei servizi di lancio e al controllo dei satelliti in orbita. Inoltre, l’azienda fornisce servizi di osservazione della Terra, comunicazioni, navigazione, localizzazione satellitare e programmi scientifici, beneficando la società grazie ai vantaggi offerti da queste tecnologie.

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