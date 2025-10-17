Spiber avvia una collaborazione con JNBY Group

La fibra Brewed Protein™ adottata per la prima volta da un marchio di moda cinese

YAMAGATA, Giappone, 17 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Spiber Inc., azienda aprirpista nella produzione di fibre proteiche artificiali ottenute mediante un processo di fermentazione di precisione, ha avviato una nuova collaborazione con JNBY Group, una delle principali multinazionali cinesi della moda contemporanea con sede a Hangzhou.

Grazie a questa partnership, i due marchi principali di JNBY Group, JNBY e CROQUIS, lanceranno articoli realizzati con la fibra Brewed Protein™, inaugurando la prima adozione del materiale da parte di un marchio di moda cinese.

Questa iniziativa rappresenta una nuova fase nello sviluppo commerciale di Spiber in Cina, e va oltre le precedenti collaborazioni con i produttori tessili nazionali per creare partnership dirette con marchi di moda rivolti ai consumatori.

Panoramica della collaborazione

Noto come una forza creativa nel panorama della moda contemporanea cinese, JNBY Group gestisce un portafoglio diversificato di marchi che danno risalto originalità, artigianalità e a una forte identità di design. Grazie a questa collaborazione, i due marchi di punta del gruppo, CROQUIS e JNBY, sono diventati i primi marchi cinesi a incorporare la fibra Brewed Protein™ di Spiber nelle rispettive collezioni commerciali.

CROQUIS

CROQUIS, il marchio di abbigliamento maschile di JNBY, Group è noto per il suo approccio intelligente e architettonico al design, con stili raffinati per il lifestyle urbani moderno. Grazie a questa collaborazione, il marchio esplora il potenziale innovativo della fibra Brewed Protein™ nel contesto dell'abbigliamento maschile contemporaneo.

JNBY

In quanto marchio fondatore e di punta del JNBY Group, JNBY è caratterizzato da un approccio intellettuale, indipendente e sperimentale, che integra forme minimaliste con un carattere distintivo. Il nuovo cappotto in lana realizzato con la fibra Brewed Protein™ plasma questo spirito attraverso l'innovazione dei materiali.

Commento di JNBY Group

Questa collaborazione rappresenterà sicuramente un traguardo importante nella storia di entrambe le aziende. Il lancio del prodotto è perfettamente in linea con il valore di JNBY Group: "Better Design, Better Life", e siamo onorati di presentare ai nostri consumatori e al pubblico prodotti così pregiati con un impatto ambientale molto più contenuto.

— Webber WU, Direttore Marketing, JNBY Group

Presentazione allo SHAN FUTURE FORUM 2025 durante la Shanghai Fashion Week

La collaborazione è stata presentata anche allo SHAN FUTURE FORUM 2025, tenutosi l'11 ottobre 2025 durante la Shanghai Fashion Week e organizzato da yehyehyeh in collaborazione con il comitato della settimana della moda.

All'insegna del tema "REBOOTING FASHION", il forum ha riunito esperti provenienti da diversi settori, come quelli di intelligenza artificiale, materiali sostenibili e produzione digitale, per discutere di come l'industria della moda possa ricostruire il proprio sistema di valori per un futuro sostenibile.

Callie Clayton, vicepresidente alle vendite per i prodotti di abbigliamento globali di Spiber, si è unita a Stella Zheng (direttore generale degli affari aziendali, JNBY Group) e a Han Zhang (direttore dei marchi, vendita al dettaglio e sostenibilità, Plug and Play Cina) per una tavola rotonda intitolata "Mindful Matters to Inspire Future Materials", moderata dal principale influencer cinese della moda Yuyuzhangzou.

La sessione ha esplorato argomenti chiave, tra cui la collaborazione tra marchi e catene di fornitura per l'adozione su larga scala di nuovi materiali, l'importanza della standardizzazione e della formazione e il potenziale più ampio della fibra Brewed Protein™ per guidare l'innovazione e la trasformazione nel settore della moda.

Durante la discussione, Clayton ha osservato che: "Collaborare con marchi lungimiranti come JNBY Group apre nuove possibilità nel mercato cinese."

Durante l'evento, JNBY Group ha annunciato di aver raggiunto l'obiettivo di utilizzo del 30% di materiali sostenibili. Oltre a mantenere l'impegno del target del 30% in futuro, JNBY Group adotterà materiali biotecnologici più all'avanguardia, come la fibra Brewed Protein™, in tutti i suoi marchi.

La collaborazione tra le due aziende è stata riconosciuta come un traguardo fondamentale non solo nell'innovazione dei materiali, ma anche come un passo tangibile verso la promozione di una trasformazione sostenibile nel settore della moda.

Uno sguardo al futuro

Questa collaborazione segna la prima partnership rivolta ai consumatori tra Spiber e un gruppo cinese della moda, passando dalle collaborazioni industriali a partnership creative che si collegano direttamente ai consumatori. Grazie alla sua rete in crescita in Asia e oltre, Spiber continuerà a promuovere l'innovazione sostenibile attraverso l'evoluzione dei materiali in collaborazione con partner in tutto il mondo.

JNBY Group

Fondato nel 1994 e con sede a Hangzhou, in Cina, JNBY Group è una multinazionale di moda quotata in borsa (HKEX: 03306), specializzata nella progettazione, commercializzazione e vendita al dettaglio di abbigliamento, calzature, accessori e articoli per la casa. Il gruppo gestisce un portafoglio multimarca diversificato, che comprende JNBY (abbigliamento donna), CROQUIS / 速写 (abbigliamento uomo), jnby by JNBY (abbigliamento bambino), LESS (abbigliamento donna), POMME DE TERRE / 蓬马 (abbigliamento bambino), JNBYHOME (casa e lifestyle), onmygame (abbigliamento bambini) e il marchio di lifestyle sostenibile RE;RE;RE;LAB, ognuno dei quali si rivolge a segmenti di consumatori distinti con identità di marca specifiche. Questa strategia di segmentazione del marchio consente a JNBY Group di soddisfare le esigenze un'ampia fascia d'età di consumatori, mantenendo al contempo un posizionamento creativo differenziato per tutti i suoi marchi.

https://www.jiangnanbuyigroup.com.cn/

Fibra Brewed Protein™

Un materiale di alta qualità di origine vegetale, prodotto utilizzando la tecnologia di fermentazione Spiber, che fornisce una soluzione circolare e inaugura una nuova categoria di fibre proteiche. Grazie agli ingredienti di origine vegetale e al processo di produzione efficiente in termini di risorse, la fibra Brewed Protein™ ha il potenziale di ridurre significativamente l'impatto sull'ambiente e sul benessere degli animali rispetto ai materiali tradizionali.

Spiber Inc.

Fondata nel 2007, Spiber è una società di venture capital che opera nel settore biotecnologico con sede a Yamagata, in Giappone. Impegnata a creare soluzioni innovative che contribuiscano al benessere sostenibile, Spiber ha sviluppato una nuova soluzione ispirata alla diversità e alla circolarità della natura: la piattaforma di materiali "Brewed Protein™". Sfruttando la potenza della fermentazione di precisione, Spiber modifica le proteine a livello molecolare, ottenendo materiali versatili che possono essere adattati a esigenze specifiche. Questa soluzione innovativa apre nuove possibilità per materiali sostenibili e altamente performanti in vari settori – abbigliamento, alimentare, automotive e altri ancora

Sito web di Spiber: https://spiber.inc/en

Spiber è un marchio commerciale o un marchio registrato di Spiber Inc. in Giappone e in altri paesi.Brewed Protein™ è un marchio commerciale o un marchio registrato di Spiber Inc. in Giappone e in altri paesi.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2796710/25C0836_5.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2796711/26D0028_17.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2108564/SpiberLogo_BK_H_Logo.jpg

