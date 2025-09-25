Starbucks Italia, insieme a Percassi, annuncia la cancellazione del sovrapprezzo per le alternative al latte in tutti i 49 store

I clienti in Italia non pagheranno più un sovrapprezzo per scegliere alternative al latte (avena, soia, cocco, mandorla) nelle loro bevande, ora hanno lo stesso prezzo del latte vaccino Un’iniziativa pensata per valorizzare la Starbucks Experience: la possibilità di personalizzare la propria bevanda per renderla unica è ciò che da sempre contraddistingue il brand Per celebrare questo momento, Starbucks Italia ha collaborato con Pietro Terzini, le cui opere uniche mettono in luce il valore delle piccole scelte quotidiane e di ciò che conta davvero

Roma, 25 settembre 2025 – Starbucks Italia annuncia che, a partire dal 25 settembre, non applicherà più alcun sovrapprezzo per le sue quattro alternative al latte. I clienti potranno personalizzare la propria bevanda con avena, cocco, soia o mandorla gratuitamente, rendendo l’esperienza in caffetteria più accessibile e piacevole per un pubblico sempre più ampio.

Il passaggio alla parità di prezzo fa parte di un impegno volto a riscoprire ciò che da sempre distingue Starbucks: poter personalizzare la propria bevanda e renderla unica è al centro della Starbucks Experience, così come essere un luogo accogliente dove le persone si incontrano e dove viene servito il miglior caffè, preparato a mano da baristi esperti.

L’iniziativa è supportata dalla campagna pubblicitaria multicanale intitolata “Perché pagare di più per ciò che ami?”, curata dal celebre artista lodigiano Pietro Terzini. In onda dal 25 settembre al 26 ottobre, il design speciale realizzato da Terzini per Starbucks comparirà su cartelloni pubblicitari e social media in tutta Italia, amplificando la notizia attraverso le parole dell’artista stesso.

La parità di prezzo, già disponibile nella maggior parte delle altre sedi Starbucks in EMEA, è stata presentata durante l’evento presso lo Starbucks Flagship Store di Piazza San Silvestro, alla presenza di Vincenzo Catrambone, General Manager di Starbucks Italia.

Questa attività rientra nel più ampio percorso di Starbucks nel rendere le caffetterie dei luoghi di comunità e offrire un’esperienza accogliente a tutti i clienti, includendo il ritorno dei pennarelli Sharpie per scrivere sui bicchieri e la riduzione dei tempi di attesa.

Vincenzo Catrambone, General Manager di Starbucks Italia, ha commentato:“Starbucks e Percassi sono orgogliosi di aver introdotto la parità di prezzo in Italia, eliminando il sovrapprezzo per le alternative al latte e rendendo più facile che mai per i nostri clienti personalizzare la propria bevanda e renderla davvero unica. La price parity rafforza inoltre il nostro ruolo di caffetteria accogliente, dove le persone si incontrano e gustano il miglior caffè, preparato a mano dai nostri esperti baristi. Con quattro diverse alternative al latte disponibili gratuitamente, cocco, avena, soia e mandorla, rendiamo la Starbucks Experience più accessibile e accogliente per tutti.”

Pietro Terzini, artista e autore della campagna “Perché pagare di più per ciò che ami?”, ha aggiunto: “Sono molto felice di poter firmare questa campagna per Starbucks, un’azienda che amo e che ancora una volta si dimostra attenta ai temi della contemporaneità”.

Il lancio della nuova campagna segue la recente brand campaign multicanale, la prima in Italia, dal titolo “Welcome to Starbucks”.

Informazioni sulla brand campaign:

Campagna creativa “Perché pagare di più per ciò che ami?”: realizzata dall’artista Pietro Terzini.

Pianificazione media: a cura di Spada Media Group

Lancio del piano media multicanale: on air dal 25 settembre al 26 ottobre; Stampa: una selezione di quotidiani nazionali nelle loro edizioni locali; Social Media: contenuti digitali sui principali portali web e piattaforme social, adattati e ottimizzati per il coinvolgimento della community Starbucks e non solo; Out-of-Home (OOH): campagna di attivazione in diverse città italiane per accrescere la visibilità dell'iniziativa.

