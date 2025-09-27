Jannik Sinner conquista i quarti di finale di Pechino. Il tennista azzurro ha battuto oggi, sabato 27 settembre, il francese Terence Atmane, numero 68 del mondo, negli ottavi dell'Atp 500 cinese, imponendosi in tre set con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-0 in due ore e 21 di gioco. Al prossimo turno Sinner, tornato a Pechino per difendere la finale dello scorso anno, quando fu battuto all'ultimo atto del torneo da Alcaraz, impegnato a Tokyo, incontrerà l'ungherese Fabian Marozsan, vincente contro il francese Alexandre Muller.

La partita

Sinner prova, come sempre, a imporre fin da subito il primo gioco e sembra riuscirci sembra particolari patemi. Il break arriva al terzo game, ma Jannik non si accontenta di dominare da fondo campo. L'azzurro prova a giocare corto, sale a rete e fa attenzione a quello che è stato il grande tallone d'Achille nella finale degli Us Open persa con Alcaraz, la prima di servizio. Non sempre però le variazioni di Sinner vanno a buon fine e allora il set si fa più combattuto del previsto, con Jannik che riesce però a portarlo a casa 6-4.

Le sorprese arrivano tutte nel secondo parziale, in quello che è stata una vera montagna russa. Proprio come nel set precedente Sinner piazza il break al terzo game, poi però è la sagra del controbreak. Atmane reagisce e alza il proprio livello di tennis, sorprendendo Jannik che perde per ben due parziali consecutivi la battuta. Nel mezzo nemmeno il francese riesce a tenere il servizio, e così il set prosegue in totale equilibrio fino al dodicesimo game, quando Atmane riesce a trovare un altro break che questa volta vale il set, vinto 7-5.

L'entusiasmo francese si trasforma però presto in delusione. Forse provato dallo sforzo Atmane cala prima di lucidità, incappando in errori banali, e poi a livello fisico. I crampi iniziano a condizionare la sua partita e Sinner ne approfitta senza pietà, piazzando un break dopo l'altro e chiudendo con un 6-0 che gli permette di raggiungere i quarti di Pechino.