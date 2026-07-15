Supermicro amplia il portafoglio di soluzioni di raffreddamento a liquido DCBBS end-to-end con scambiatori di calore sulla porta posteriore per infrastrutture IA e HPC ad alta densità

SAN JOSE, California, 15 luglio 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc.(NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per l'IA, enterprise, storage e 5G/Edge, con tecnologia Data Center Building Block Solutions® (DCBBS), ha annunciato oggi l'ampliamento del suo portafoglio di scambiatori di calore sulla porta posteriore (RDHx), rafforzando ulteriormente le sue soluzioni di raffreddamento a liquido end-to-end per infrastrutture IA e HPC ad alta intensità. In quanto componente chiave della soluzione DCBBS, il portafoglio ampliato di RDHx offre capacità di raffreddamento flessibili, fornendo agli operatori dei data center un percorso semplificato per il raffreddamento a liquido sia dei data center di nuova realizzazione che di quelli esistenti.

"Continuiamo ad ampliare l'offerta di DCBBS per fornire ai nostri clienti soluzioni di personalizzazione e ottimizzazione di alto livello", ha affermato Charles Liang, presidente e CEO di Supermicro. "Il nuovo portafoglio di RDHx consente ai clienti di sfruttare i vantaggi del raffreddamento a liquido, con una gamma che spazia da 10 kW fino a 120 kW di potenza di raffreddamento a livello di porta e un massimo di 240 kW di potenza di raffreddamento a livello di rack, garantendo un funzionamento più efficiente dei data center".

Scopri di più sul portafoglio di RDHx di Supermicro qui e nel video di riepilogo.

I clienti possono progettare e implementare soluzioni di raffreddamento su scala rack validate e personalizzate in base alle esigenze della propria struttura, ai vincoli infrastrutturali e alle richieste dei carichi di lavoro, ottenendo una maggiore densità di calcolo, una migliore efficienza di raffreddamento e un costo totale di proprietà (TCO) inferiore. La gamma ampliata di dieci modelli RDHx può essere implementata come soluzione primaria di raffreddamento a liquido oppure integrata con le tecnologie di raffreddamento a liquido Direct-to-Chip (D2C) di Supermicro nell'ambito di una soluzione completa di infrastruttura DCBBS.

Con capacità di raffreddamento comprese tra 10 kW e 120 kW per rack, RDHx consente alle organizzazioni di aumentare la densità di calcolo e l'efficienza di raffreddamento per i carichi di lavoro basati su intelligenza artificiale (AI) e calcolo ad alte prestazioni (HPC) senza richiedere modifiche significative alla struttura. Compatibili con i rack standard EIA, ORv3 e MGX, queste soluzioni si integrano perfettamente sia nelle nuove implementazioni di data center sia nelle strutture esistenti. Come parte del portafoglio DCBBS convalidato di Supermicro, RDHx può essere fornito con sistemi accelerati, integrazione su scala rack, alimentazione e raffreddamento della struttura, software di gestione intelligente e servizi di implementazione, consentendo ai clienti di semplificare l'approvvigionamento, ridurre i rischi di integrazione e diminuire i tempi di messa in linea (TTO).

Di seguito, i principali vantaggi delle soluzioni RDHx di Supermicro:

Supermicro DCBBS offre un'infrastruttura IA completa e modulare costruita a partire da componenti e sottosistemi validati, consentendo implementazioni flessibili che spaziano da singoli server e networking fino a soluzioni su scala rack e infrastrutture per data center, inclusi software e servizi. Supermicro continua a guidare il settore con il proprio portafoglio completo di soluzioni per infrastrutture IA, consentendo alle organizzazioni di tutto il mondo di implementare data center IA scalabili, efficienti e sostenibili dal punto di vista ambientale.

Scopri la gamma completa di soluzioni di raffreddamento a liquido di Supermicro e le opzioni di infrastrutture modulari DCBBS.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è leader mondiale nelle soluzioni IT complete ottimizzate per le applicazioni. Fondata e con sede a San Jose, in California, Supermicro si impegna a fornire innovazioni all'avanguardia per infrastrutture IT aziendali, cloud, IA e 5G Telco/Edge. Siamo un fornitore di soluzioni IT complete che offre server, intelligenza artificiale, sistemi di archiviazione, IoT, sistemi di commutazione, software e servizi di assistenza. L'esperienza di Supermicro nella progettazione di schede madri, alimentatori e chassis favorisce ulteriormente il nostro sviluppo e la nostra produzione, consentendo innovazioni di nuova generazione dal cloud all'edge per i nostri clienti globali. I nostri prodotti sono progettati e realizzati internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando le operazioni globali per ottenere scalabilità ed efficienza, e ottimizzati per migliorare il costo totale di proprietà e ridurre l'impatto ambientale (informatica ecosostenibile). Il pluripremiato portafoglio di Server Building Block Solutions® consente ai clienti di ottimizzare il proprio carico di lavoro e le proprie applicazioni, attingendo a un'ampia famiglia di sistemi costruiti con i nostri moduli flessibili e riutilizzabili, che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memoria, GPU, archiviazione, networking, alimentazione e soluzioni di raffreddamento (ad aria condizionata, ad aria libera o a liquido).

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