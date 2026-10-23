Supermicro introduce il rack di CPU NVIDIA Vera, una soluzione rack-scale con 256 CPU e con raffreddamento al 100% a liquido, che integra la piattaforma NVIDIA Vera Rubin, per l'IA agentica su larga scala

SAN JOSE, California, 23 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per l'IA, enterprise, storage e 5G/Edge, con tecnologia Building Block Solutions® (DCBBS), ha annunciato oggi il rack di CPU NVIDIA Vera come ultima aggiunta al portafoglio DCBBS. Il rack di CPU NVIDIA Vera offre una capacità di CPU elevata per l'IA agentica, carichi di lavoro di apprendimento per rinforzo (RL) ed elaborazione dei dati, supportando sandbox da 22,5K su scala di fabbrica di IA raffreddata a liquido. A integrazione di Supermicro NVIDIA Vera Rubin NVL72 già disponibile per la spedizione, il rack di CPU raffreddato a liquido al 100% può essere utilizzato in modo autonomo o insieme a NVIDIA Vera Rubin NVL72 nelle fabbriche di IA, fornendo cluster con calcolo CPU ad alta densità, progettati per soddisfare i requisiti in rapida evoluzione dell'IA agentica.

"Man mano che l'IA agentica trasforma i requisiti dei data center, Supermicro sta ampliando il proprio portafoglio DCBBS con infrastrutture completamente integrate", ha dichiarato Charles Liang, presidente e CEO di Supermicro. "Per i clienti che cercano implementazioni con raffreddamento ad aria, il portafoglio di CPU NVIDIA Vera di Supermicro comprende sistemi 1U e 2U raffreddati ad aria, oltre a opzioni di raffreddamento a liquido rack-scale. Insieme a NVIDIA, contribuiamo ad accelerare il tempo di implementazione con un'architettura costruita appositamente per un'IA agentica sicura e scalabile".

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"Man mano che le aziende ridimensionano l'IA agentica e l'apprendimento per rinforzo, il supporto di migliaia di flussi di lavoro simultanei di agenti richiede una nuova classe di infrastruttura CPU ad alta densità", ha dichiarato Chris Marriott, vicepresidente delle piattaforme aziendali di NVIDIA. "Le CPU NVIDIA Vera e le DPU BlueField-4, integrate con l'architettura DCBBS raffreddata a liquido di Supermicro, offrono ai clienti la potenza di calcolo dedicata e la sicurezza basata su hardware per ridimensionare l'esecuzione dei carichi di lavoro agentici nelle loro fabbriche di IA".

Costruita per dare impulso all'era dell'IA agentica

I carichi di lavoro di IA e RL agentici rappresentano un'evoluzione dalle catene di inferenza lineare all'esecuzione ramificata e spesso in loop con molti altri passaggi intermedi che dipendono dalla disponibilità e dalle prestazioni della CPU. Le GPU rimangono il motore principale per la generazione di token, codice e query, mentre gli ambienti sandbox basati su CPU eseguono azioni, valutano risultati, eseguono strumenti e orchestrano flussi di lavoro. A livello delle moderne fabbriche di IA, con centinaia o migliaia di GPU distribuite, è necessario un calcolo dedicato della CPU per ospitare migliaia o milioni di ambienti di esecuzione paralleli per gli agenti.

Il rack di CPU NVIDIA Vera di Supermicro integra 256 CPU NVIDIA Vera, fornisce 22.528 core e 45.056 thread e supporta fino a 22.500 sandbox di agenti simultanei per rack. Le DPU NVIDIA BlueField-4 forniscono reti ad alte prestazioni e sicurezza in silicio e lo stack di raffreddamento a liquido diretto DLC-2 di Supermicro consente un rack raffreddato a liquido al 100% costruito per questi carichi di lavoro.

Infrastruttura comune con rack MGX di terza generazione e unità di backup della batteria

Il rack di CPU Vera utilizza il design NVIDIA MGX di terza generazione, parte dello stack DLC-2, creando un'architettura di infrastruttura comune con Vera Rubin NVL72 che supporta la distribuzione standardizzata. NVIDIA MGX è un'architettura di riferimento modulare per il calcolo accelerato, che aiuta i produttori di sistemi a progettare più rapidamente sistemi compatibili con le tecnologie future, riducendo i costi, accelerando il time-to-market e migliorando il ROI. Per alimentare i rack di calcolo, i clienti possono scegliere un tradizionale alimentatore CA per il rack di calcolo o un rack di alimentazione sidecar a 800 V CC, che consente l'utilizzo di unità di backup della batteria (BBU) in luogo di un UPS convenzionale per la protezione dalla perdita di potenza. Questo approccio aiuta a liberare lo spazio fisico nei data center, può migliorare l'efficienza di conversione di potenza end-to-end e riduce CapEx e OpEx.

Prioritizzare l'IA agentica sicura con l'architettura di riferimento OpenShell

Il rack di CPU NVIDIA Vera di Supermicro supporta in modo nativo l'architettura di riferimento NVIDIA OpenShell per monitorare e governare continuamente il comportamento degli agenti, estendendo il supporto di Supermicro per agenti IA sicuri. NVIDIA OpenShell funziona su CPU NVIDIA Vera per applicare controlli basati su politiche e secondo il principio del privilegio minimo agli agenti in fase di esecuzione, mentre NVIDIA Sentry funziona su DPU NVIDIA BlueField-4 come monitor fuori banda che applica politiche, fornisce telemetria attestata e può mettere in quarantena un agente che si muove al di fuori dei suoi confini consentiti in millisecondi. Insieme, queste soluzioni software possono aiutare le aziende a mantenere l'osservabilità e l'auditabilità nei sistemi agentici di produzione senza consumare risorse della CPU dell'host.

Un complemento facoltativo per Vera Rubin NVL72

Il rack di CPU Vera è progettato per funzionare insieme Vera Rubin NVL72 ed è ugualmente adatto all'implementazione autonoma. Per i clienti che utilizzano i blueprint di Supermicro DCBBS per NVIDIA Vera Rubin NVL72, Supermicro offre un design opzionale che associa i rack Vera Rubin NVL72 con i rack di CPU Vera, con una topologia di rete definita basata su NVIDIA Spectrum-X™ Ethernet, layout di contenimento di corridoio caldo, unità di distribuzione del liquido refrigerante (CDU) in-row e scambiatori di calore per porte posteriori dello stack DLC-2. Un singolo team Supermicro supporta l'ispezione del sito, la progettazione, l'integrazione e i test L11 e L12, l'implementazione in loco e il supporto continuo, indipendentemente dal fatto che il rack di CPU Vera sia implementato con Vera Rubin NVL72 o in modo indipendente.

Implementazione flessibile al di là di NVIDIA Vera Rubin NVL72

Il rack di CPU Vera funziona anche come piattaforma CPU autonoma. Le implementazioni autonome possono accelerare l'orchestrazione e il sandboxing degli agenti, le operazioni di database, la gestione dei cluster e gli scheduler come Slurm e Kubernetes, l'analisi dei dati e le pipeline di costruzione software su larga scala.

Disponibilità

Il rack di CPU NVIDIA Vera di Supermicro è ora disponibile per essere ordinato. Scopri di più sul rack di CPU NVIDIA Vera di Supermicro e altre soluzioni nella piattaforma NVIDIA Vera Rubin qui.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è leader mondiale nelle soluzioni IT complete, ottimizzate per le applicazioni. Fondata e operativa a San Jose, in California, Supermicro si impegna a introdurre per prima sul mercato innovazioni destinate alle infrastrutture IT aziendali, cloud, AI e 5G Telco/Edge. L'azienda offre soluzioni IT complete che comprendono server, sistemi per l'IA, storage, IoT, sistemi switch, software e servizi di assistenza. L'esperienza di Supermicro nella progettazione di schede madri, alimentatori e chassis favorisce ulteriormente lo sviluppo e la produzione di innovazioni di nuova generazione, dal cloud all'edge, per i clienti di tutto il mondo. I nostri prodotti sono progettati e realizzati internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando le operazioni globali per ottenere economie di scala ed efficienza, e sono ottimizzati per migliorare il costo totale di proprietà (TCO) e ridurre l'impatto ambientale (Green Computing). Il pluripremiato portfolio di Server Building Block Solutions® permette ai clienti di ottimizzare le proprie soluzioni in base al carico di lavoro e all'applicazione specifica, scegliendo tra un'ampia gamma di sistemi basati sui nostri blocchi modulari flessibili e riutilizzabili, che supportano una gamma completa di fattori di forma, processori, memorie, GPU, storage, networking, alimentazione e soluzioni di raffreddamento (aria condizionata, raffreddamento ad aria libera o raffreddamento a liquido).

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