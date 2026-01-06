Supermicro porta le prestazioni dell'IA di livello aziendale nei mercati client, edge e consumer

Amplia i portafogli edge con piattaforme basate su NVIDIA, Intel e AMD

SAN JOSE, California e LAS VEGAS, 6 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per AI/ML, HPC, Cloud, Storage e 5G/Edge, presenterà la sua ultima Super AI Station altamente performante a Las Vegas, Nevada. Progettato per sviluppatori di IA, start-up e professionisti dell'istruzione superiore e della ricerca, il nuovo portafoglio di prodotti Supermicro porta le ultime innovazioni e prestazioni nei mercati desktop, edge e consumer.

"Il panorama della tecnologia consumer si sta evolvendo più velocemente che mai, spinto dalle innovazioni nelle applicazioni IA incentrate sui consumatori", spiega Charles Liang, presidente e ceo di Supermicro. "Supermicro lancia le ultime innovazioni che garantiscono prestazioni ed efficienza energetica senza precedenti, conferendo maggiore controllo e autonomia alla prossima generazione di utenti – creatori e sviluppatori".

Per maggiori informazioni visitare https://www.supermicro.com/en/products/superworkstation

Supermicro presenterà i sistemi di nuova generazione dotati delle più recenti tecnologie NVIDIA, Intel e AMD.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è una delle principali imprese mondiali nello sviluppo di soluzioni IT complete e ottimizzate per le applicazioni. Fondata e con sede a San Jose, California, Supermicro è impegnata a creare innovazioni per il mercato delle infrastrutture IT aziendali, del cloud, dell'IA e 5G telco/edge. Offriamo soluzioni IT complete con server, IA, storage, IoT, sistemi di commutazione, software e servizi di assistenza. Il know-how di Supermicro nel campo della progettazione delle schede madri, dei sistemi di alimentazione e degli chassis ne favorisce ulteriormente le attività di sviluppo e produzione e rende possibile l'innovazione di prossima generazione, dal cloud all'edge, per i clienti globali. Le nostre soluzioni sono progettate e realizzate internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando operazioni globali per generare scalabilità ed efficienza, e ottimizzate per migliorare il TCO e ridurre l'impatto ambientale (green computing). Il premiato portafoglio Server Building Block Solutions® consente ai clienti di selezionare l'ottimizzazione maggiormente in linea con i requisiti specifici dei loro carichi di lavoro e applicazioni, scegliendo all'interno di una vasta famiglia di sistemi realizzati con i nostri moduli flessibili e riutilizzabili che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memorie, GPU, storage, reti, sistemi di alimentazione e soluzioni per il raffreddamento (ad aria condizionata, ad aria libera o a liquido).

