Tineco lancia la nuova serie di modelli di aspirapolvere PURE ONE S: per una casa più semplice da vivere

Milano, 12 agosto 2025 – Tineco, l’azienda high-tech specializzata nell’innovazione nel settore della cura della casa, presenta la nuova serie PURE ONE S, che comprende i modelli S50, S50 Pro e S70. Questa gamma ridefinisce il concetto di aspirapolvere senza fili con soluzioni intelligenti, potenti e sempre più facili da usare.

Tre modelli, un unico scopo: il benessere domestico

Con PURE ONE S50, Tineco mette a disposizione una soluzione versatile e potente per la pulizia quotidiana. L’aspirazione da 150 AW, combinata con il sistema ClogLess, permette di catturare rapidamente polvere e detriti di grandi dimensioni prevenendo gli intasamenti e rendendo la pulizia più efficiente e semplice. Allo stesso tempo la spazzola anti-groviglio, la luce frontale a 120° e il sistema di filtrazione a sei stadi completano un dispositivo pensato per chi cerca prestazioni solide e semplicità d’uso, anche su superfici miste.

Prezzo consigliato al pubblico: 329€

Il passo in avanti è il PURE ONE S50 Pro, che potenzia ulteriormente l’efficacia d’aspirazione con 200 AW e introduce il tubo pieghevole a 180°, perfetto per raggiungere gli spazi più difficili senza sforzi. L’intelligenza del sensore iLOOP si combina con la tecnologia ZeroTangle per eliminare i grovigli più comuni, mentre il design ergonomico permette un utilizzo prolungato

con il massimo comfort. Grazie allo schermo LED intelligente, lo stato del dispositivo è aggiornato in tempo reale.

Prezzo consigliato al pubblico: 399€

Al vertice della gamma, PURE ONE S70 rappresenta l’evoluzione definitiva della categoria. La potenza da 200 AW si unisce al sistema 3DSense Pro, una tecnologia proprietaria che rileva automaticamente la polvere e adatta la potenza di aspirazione in base al volume di quest’ultima. Inoltre, il sistema Pure-Cyclone mantiene costante l’efficienza di aspirazione e permette di avere il filtro più pulito per un periodo prolungato. Il sistema di pulizia multisuperficie aggiornato è abbastanza delicato da poter essere utilizzato su pavimenti in legno lucido, ma allo stesso tempo rimuove efficacemente lo sporco incrostato dai tappeti. Infine, il tubo pieghevole e l’autonomia fino a 95 minuti completano un prodotto pensato per chi non vuole compromessi. Prezzo consigliato al pubblico: 499€

Un futuro smart che parte dall’esperienza

Con decenni di storia e innovazione alle spalle, Tineco prosegue la propria missione: semplificare la vita in casa attraverso tecnologie utili, intuitive e intelligenti. La nuova serie PURE ONE S, con i suoi dispositivi progettati non solo per pulire, ma per migliorare la gestione quotidiana degli ambienti domestici, ne è la conferma.

Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio della sua prima aspirapolvere, e nel 2019 ha introdotto sul mercato il primo aspirapolvere intelligente in assoluto. Oggi il marchio è diventato leader mondiale nel settore degli elettrodomestici smart per la pulizia dei pavimenti, la cucina e la cura della persona. Con una base di utenti in continua crescita che supera i 19,5 milioni di famiglie e una presenza in circa 30 paesi in tutto il mondo, Tineco rimane fedele alla sua visione aziendale di semplificare la vita attraverso la tecnologia intelligente e l’innovazione continua. Per ulteriori informazioni, visitare il sito tineco.com.

