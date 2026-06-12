Torna il Circuito Nazionale Wheelchair Padel per un weekend di sport e inclusione sociale a Roma

Roma, 12 giugno 2026 – Entain Italia conferma il proprio impegno a favore dell’inclusione e dello sport accessibile sostenendo la 4ª Tappa del Circuito Nazionale Wheelchair Padel 2025/2026, organizzata sotto l’egida della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), in programma sabato 13 e domenica 14 giugno 2026 presso il Ponte Milvio Tennis Club di Roma. La cerimonia di apertura si terrà sabato 13 giugno alle ore 15.00.

L’iniziativa, patrocinata da Regione Lazio e Municipio II di Roma Capitale e sostenuta da Entain Italia, rappresenta l’unica tappa ufficiale del circuito nazionale interamente ospitata nel territorio della Regione Lazio, confermandosi come un appuntamento di rilievo per la promozione dello sport paralimpico sul territorio.

Giunto alla sua terza edizione, il Circuito Nazionale Wheelchair Padel si inserisce in un percorso di crescita strutturato che mira a sviluppare e diffondere la pratica del padel in carrozzina, offrendo agli atleti un contesto competitivo e inclusivo. Il torneo prevede competizioni nelle categorie di doppio maschile, femminile e “quad”, nel rispetto delle regole ufficiali FITP e dei principi di sicurezza, equità e fair play che contraddistinguono il movimento.

L’iniziativa si inserisce all’interno di un più ampio ecosistema di progetti promossi e sostenuti da Entain Italia, con particolare attenzione allo sport come leva di inclusione sociale. Attraverso il sostegno a iniziative come questa, Entain Italia rafforza il proprio impegno nel promuovere progetti ad alto impatto sociale, contribuendo a rendere lo sport sempre più accessibile.

“Lo sport inclusivo rappresenta uno strumento straordinario di partecipazione e crescita per le comunità. Eventi come il Circuito Nazionale Wheelchair Padel dimostrano quanto sia fondamentale il contributo delle Federazioni sportive nel creare contesti organizzati, accessibili e competitivi, capaci di valorizzare il talento degli atleti e promuovere una cultura autenticamente inclusiva. Come Entain Italia siamo orgogliosi di sostenere iniziative che generano impatto concreto sui territori e sulle persone.” Ha commentato Giuliano Guinci, Public Affairs & Sustainability Director del Gruppo Entain in Italia.

"Ospitare la quarta tappa del Circuito Nazionale Wheelchair Padel è motivo di grande orgoglio per tutto il Ponte Milvio Tennis Club. Crediamo che il padel sia uno straordinario strumento di aggregazione e inclusione, capace di abbattere ogni barriera attraverso lo sport - le parole di Dario Marcolin, ex giocatore, opinionista DAZN e tra i gestori della sezione padel del Circolo - Essere l'unica sede del Lazio inserita nel circuito nazionale rappresenta un riconoscimento importante per il lavoro che stiamo portando avanti nella promozione del wheelchair padel e nella diffusione di una cultura sportiva sempre più aperta e accessibile. Saranno due giornate di grande competizione, ma soprattutto una festa dello sport e dei suoi valori più autentici, che siamo felici di condividere con la città di Roma e con tutti gli appassionati."

Entain Italia

L’azienda italiana del Gruppo Entain, presente nel Paese da oltre 20 anni, gestisce tre marchi iconici nel settore dell’intrattenimento: Eurobet, Bwin e Gioco Digitale. Oggi conta oltre 500 dipendenti e attraverso la propria rete di punti vendita occupa indirettamente oltre 5000 persone. L’azienda è presente sul territorio con oltre 1000 punti vendita ed un canale online, fonda tutta la sua strategia su responsabilità, innovazione e fiducia.

Il Gruppo Entain è quotato alla Borsa di Londra (FTSE 100) è leader internazionale nel settore dell’intrattenimento che opera nei principali mercati regolamentati dei cinque continenti. Conta circa 30000 dipendenti in oltre 20 uffici operativi, gestisce oltre 140 licenze in oltre 40 paesi.

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