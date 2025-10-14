Touareg Group espande la sua presenza globale con l'istituzione di un'affiliata tecnologica negli Stati Uniti

NEW YORK, 15 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Touareg Group, un leader internazionale i vari settori – finanza, risorse digitali e innovazione tecnologica – ha annunciato la creazione di un'affiliata con sede negli Stati Uniti: Touareg Group Technologies Co. Questa espansione strategica rappresenta un'iniziativa importante nella strategia di crescita a lungo termine di Touareg Group e ne dimostra l'impegno nello sviluppo di infrastrutture avanzate, al punto di convergenza tra finanza e tecnologie emergenti.

Il focus della nuova affiliata sarà sull'intelligenza artificiale (IA), sull'infrastruttura blockchain e sulle piattaforme di transazione di asset digitali, con particolare attenzione allo sviluppo di una borsa per criptovalute di nuova generazione. Questo exchange è stato progettato per offrire sicurezza di livello istituzionale, conformità normativa e funzionalità di trading avanzate che saranno utili sia ai partecipanti retail sia a quelli istituzionali. Ponendo al centro la compliance, la trasparenza e la scalabilità tecnologica, l'exchange mira ad affermarsi come una piattaforma affidabile nell'economia digitale globale.

Operando dagli Stati Uniti, Touareg Group Technologies Co. trae vantaggio dalla vicinanza a uno degli ecosistemi più avanzati per l'innovazione finanziaria e i controlli normativi. Questo posizionamento strategico le consente di bilanciare uno sviluppo all'avanguardia con una governance rigorosa, garantendo sostenibilità a lungo termine e fiducia nel mercato.

"La creazione di Touareg Group Technologies Co. rappresenta una pietra miliare nella nostra espansione globale", spiega un portavoce Touareg Group. "Il nostro obiettivo è creare valore sostenibile per gli azionisti combinando tecnologia, governance e innovazione. Il prossimo exchange di criptovalute costituirà la pietra angolare di questa strategia, offrendo un mercato sicuro, conforme alle normative ed efficiente che supporterà la crescita del settore degli asset digitali".

Oltre all'iniziativa riguardante l'exchange, l'affiliata perseguirà lo sviluppo di applicazioni IA avanzate e sistemi blockchain di livello istituzionale. Queste attività saranno supportate da collaborazioni strategiche con importanti aziende tecnologiche, istituzioni finanziarie e autorità normative, garantendo l'allineamento con le best practice globali e migliorando l'adozione nei mercati.

Il lancio di Touareg Group Technologies Co. evidenzia la missione più ampia di Touareg Group volta ad espanderne la presenza internazionale, diversificare il portafoglio e rafforzare la posizione di partner affidabile all'incrocio tra finanza e tecnologia. Dando priorità alla resilienza, alla compliance e alla responsabilità aziendale, Touareg Group continua a sviluppare un ecosistema proiettato al futuro che rafforza aziende, comunità e azionisti in tutto il mondo.

Questa espansione consolida ulteriormente il ruolo di Touareg Group come catalizzatore dell'innovazione, plasmando il futuro della finanza e della tecnologia attraverso infrastrutture avanzate, creazione di valore per gli azionisti e crescita sostenibile.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2794260/Touareg_Group_Expands_Global_Presence.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.