Gbz Food Processing,dal know how artigianale nastri trasportatori su misura

Vanni Bompani e Luca Zinelli, titolari dell’azienda di Parma specializzata in trasportatori per il beverage e non solo: «Ogni impianto industriale ha le sue esigenze specifiche e le soluzioni proposte sono studiate appositamente per creare meno fermi produzione al cliente»

Parma, 25 settembre 2023.Piccolo è bello: l’enfasi sulle aziende a conduzione familiare e dalla vocazione artigianale che realizzano prodotti su misura è insita nell’ossatura del sistema imprenditoriale italiano. Imprese di piccole dimensioni che puntano sulla qualità del made in Italy, sulla flessibilità e sulla cura dei tempi di consegna per rispondere alle esigenze della committenza: tutte virtù «sartoriali» che formano il carattere «smart» di Gbz Food Processing, azienda di Parma da oltre 50 anni punto di riferimento nel settore della progettazione e installazione di nastri trasportatori su misura per il settore beverage e non solo. L’azienda guidata da Vanni Bompani e Luca Zinelli ha fatto della vocazione artigianale il suo punto di forza per competere sul mercato e la struttura snella e la capacità di risposta alle esigenze just in time dell’industria la rendono un partner affidabile per realizzare impianti su misura.

L’esperienza maturata in oltre 50 anni ha di fatto consentito a Gbz Food Processing di evolversi costantemente e oggi l’attività dispone di un’esperienza in grado di disegnare, gestire e risolvere in tempi rapidi qualsiasi problematica, presentando uno studio di fattibilità e proponendo soluzioni concrete con layout su misura per la committenza. «La fattibilità di tutti i tipi di progetto viene stabilita in tempi brevi, attraverso un accurato studio tecnico e tenendo conto delle esigenze specifiche per ogni settore e per la soluzione di movimentazione richiesta dal committente – spiega Zinelli -. Oggi le aziende hanno infatti bisogno di elasticità e velocità di intervento e grazie a una struttura flessibile come la nostra riusciamo a dare risposte e a progettare soluzioni in tempi rapidi».

Un aspetto al quale Gbz Food Processing dedica un’attenzione speciale è la possibilità di modificare e integrare nuovi nastri su layout esistenti. «Ogni impianto ha le sue esigenze e il suo lay out - conferma Zinelli -. C’è chi ha spazi limitati, chi deve cambiare i percorsi interni o ottimizzare le linee di imbottigliamento esistenti: insomma ogni industria ha le sue esigenze e per evitare rischiosi fermi produzione la tempestività di consegna è per noi fondamentale».

