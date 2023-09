L'eleganza incontra la potenza: modello speciale esclusivo ABT Urus Scatenato limitato a 99 unità

KEMPTEN, Germania, 28 settembre 2023 /PRNewswire/ -- Con la Performante da 666 cavalli, Lamborghini ha introdotto un impressionante stadio evolutivo del suo potente SUV, l'Urus. Ora ABT Sportsline, la più grande azienda mondiale per il tuning di veicoli del gruppo VW, ha preso l'auto super sportiva tra i SUV e ha sviluppato un modello speciale impressionante, limitato a sole 99 unità: l'ABT Urus Scatenato. Il nome italiano "Scatenato" dà l'idea di "furioso o selvaggio". Ed è proprio ciò che incarna questo straordinario veicolo: un vero e proprio scatenamento sia in termini di prestazioni che di design. Questo straordinario pacchetto è compatibile con le attuali versioni di fabbrica Lamborghini, tra cui Urus, Urus S e Urus Performante. La garanzia rimane valida per 3 anni o 100.000 km nell'ambito di applicazione della garanzia del produttore.

Per l'ABT Urus Scatenato ciò significa che il 4 l V8 biturbo produce ora 810 CV (596 kw) invece dei 666 CV a 850 Nm grazie alla tecnologia ABT Power R, che include turbocompressore e intercooler ABT. Gli esperti di Kempten riducono il rapporto peso/potenza da 3,23 kg a meno di 3 kg per CV e stabiliscono così un nuovo punto di riferimento nel segmento dei SUV di grande cilindrata.

Aspetto sorprendentemente esclusivo con carbonio a vista.

L'azienda con sede a Kempten ha perfezionato l'Urus sulla base dell'esclusivo design Lamborghini, preservando con attenzione lo straordinario carattere del veicolo. I numerosi componenti in fibra di carbonio in carbonio a vista lucido* creano fuochi d'artificio visivi. Esempi nel vano motore includono il coperchio e il rilascio del vano motore, nonché il coperchio del motore. ABT Sportsline è stato realizzato anche in termini di aerodinamica con questo Urus. I 99 ABT Urus Scatenato di questa speciale serie di modelli hanno uno spoiler anteriore dal design coerente con lama centrale e finiture decorative, oltre a un'ala posteriore con finiture aerodinamiche e un inserto minigonna posteriore che include anche finiture decorative. Questo non solo offre un aspetto aggressivo, ma genera anche un ulteriore carico aerodinamico.

Un SUV di grande cilindrata come opera d'arte automobilistica.

Anche i flare e le estensioni del parafango, nonché gli accessori del rivestimento anteriore contribuiscono all'aspetto davvero impressionante. Tutti questi componenti sono realizzati in fibra di carbonio a vista lucida*, così come le calotte degli specchietti. In combinazione con le ruote forgiate Lamborghini da 23 pollici appositamente adattate del tipo ABT HIGH Performance IRL23 in nero lucido, l'ABT Urus Scatenato si presenta come una vera opera d'arte automobilistica.

Il sistema di scarico con i terminali in titanio ABT a 4 tubi con tubo interno forato ed elementi di design Urus in nero opaco e un diametro di 105 mm fornisce il suono giusto per questo SUV unico.

