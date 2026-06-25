Trony inaugura un nuovo punto vendita Mini Trony a Marsala (TP)

Milano, 25 giugno 2026 – Venerdì 26 giugno Trony inaugurerà un nuovo punto vendita Mini Trony a Marsala (TP): presso il nuovo negozio, affiliato Eurocom DLE S.p.A., lavoreranno 5 addetti alla vendita coordinati dal direttore Giuseppe Rallo. Ubicato all’interno del Centro Commerciale di Via Antonio Gramsci 117, sarà facilmente accessibile grazie alla sua posizione strategica e centrale. Con 250 mq di superficie, 2 casse e un parcheggio da 150 posti auto, il nuovo Trony di Marsala conterà su 2.000 referenze e un bacino d’utenza stimato di 200.000 potenziali clienti entro i 30 km dalla città. Prosegue così il progetto di sviluppo di Eurocom DLE S.p.A. , socio G.R.E. che con questa nuova apertura raggiunge un numero complessivo di 14. I punti vendita Trony in Italia salgono così a 183. Il punto vendita di Marsala, presenta un’offerta completa di prodotti, dall’audio video, alla telefonia, all’informatica, al gaming ed accessori, alla mobilità elettrica, clima, piccoli e grandi elettrodomestici compresi quelli da incasso. Tra i vari servizi, offre consegna a domicilio, servizio istallazione elettrodomestici, finanziamenti, estensioni di garanzia, consulenza e preventivi. Tra i reparti attivi, tutti quelli compresi nelle categorie del format Trony. Sicuramente un’attività di forte attrazione per la clientela di Marsala, con un ruolo di primo piano nel panorama commerciale di tutta la zona. Anche questa nuova apertura sarà comunicata a livello locale e sul sito www.trony.it

A proposito di G.R.E. S.p.A.

G.R.E. (Grossisti Riuniti Elettrodomestici) nasce nel 1972 dalla volontà di 8 aziende di capitalizzare la capacità di acquisto delle realtà consociate. Nel 1996 la compagine acquista il marchio Trony ed attua la strategia dell’insegna comune “Made in Italy”. Nel 2000, prima in Italia, G.R.E. sviluppa l’idea del punto vendita di quartiere con il lancio dell’insegna Sinergy. Si giunge così al 2016 con la nascita dell’insegna Mini Trony e punti vendita caratterizzati da piccole superfici, ampia disponibilità di prodotti e la convenienza di sempre. Nel 2019 G.R.E. aderisce ad Euronics International, il retail group leader nel mercato europeo dell’elettronica di consumo. La Società vanta oggi oltre 300 punti vendita sul territorio nazionale (tra Trony, MiniTrony e Sinergy) e un programma di loyalty con oltre 5 milioni di clienti fidelizzati, rimanendo fedele ai valori che la contraddistinguono da sempre: presenza capillare sul territorio, massima prossimità a favore della clientela e una fortissima connotazione italiana. G.R.E è un’azienda associata AIRES (Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici Specializzati).

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