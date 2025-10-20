TUMI TI INVITA A "REGALARE GIOIA" IN QUESTA STAGIONE DELLE FESTE

Scopri regali senza tempo che celebrano l'artigianato, lo scopo e la bellezza dei dettagli.

NEW YORK, 20 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Oggi, il marchio internazionale di viaggi, lifestyle e accessori TUMI lancia "Regalare gioia", una celebrazione del dono meditato e del design duraturo. TUMI, la destinazione perfetta per i regali, invita i clienti in un mondo in cui ogni dettaglio è di per sé un regalo – dove la forma incontra il sentimento e ogni viaggio inizia con un momento di gioia. Incorniciato dal calore e dalle meraviglie della stagione, "Regalare gioia" cattura l'essenza della connessione, dell'artigianato e della cura che definiscono il marchio.

Mentre TUMI conclude il suo importante 50° anniversario, il marchio celebra la sua tradizione attraverso una straordinaria tavolozza di nero e rosso TUMI – il suo caratteristico Pantone, simbolo duraturo di forza e determinazione. Presenti in alcuni degli articoli più iconici del marchio nelle collezioni Alpha, Alpha Bravo, Voyageur e 19 Degree Aluminum, questi colori celebrano la tradizione di TUMI, segnalandone al contempo la continua evoluzione: audaci, resilienti e studiati per il viaggio che li attende.

La combinazione di colori rosso e nero è presente in alcuni degli articoli più iconici di TUMI, rivisitati per la stagione con dettagli raffinati e un vibrante senso dello stile. Tra i modelli più significativi figurano Double Expansion Satchel, Dey Trunk Crossbody, Just In Case™ Tote, Packable Backpack e Essential Tote – tutti riflettono la meticolosa attenzione ai dettagli e l'impegno di TUMI per la bellezza funzionale, progettati per viaggiare in modo splendido e durare ben oltre le vacanze.

Continuando la celebrazione dell'artigianato, la collezione 19 Degree Aluminum offre un assortimento di regali di alta qualità che incarna un design senza tempo e una raffinatezza duratura. Dal trolley internazionale all'astuccio per sigari, all'astuccio per occhiali da sole e allo specchietto compatto, ogni articolo riflette la ricerca di precisione e bellezza di TUMI – realizzato per chi apprezza l'arte e il design in egual misura.

Prossimamente dal mondo di 19 Degree, il set da bar in alluminio 19 Degree è un regalo di lusso per gli amanti del gusto raffinato, che estende l'iconico codice di design 19 Degree di TUMI ai momenti significativi trascorsi in casa. Progettato con cura per l'ospite moderno, il set in alluminio scolpito include tutto il necessario per creare il cocktail perfetto – completo di ricette personalizzate TUMI – e riflette la missione del marchio: soddisfare i clienti in ogni fase del loro percorso.

"Durante le feste, adoro trovare regali che portino gioia autentica e uno scopo alle persone nella mia vita", spiega Victor Sanz, direttore creativo TUMI. "I regali migliori si adattano perfettamente alla vita di tutti i giorni, accompagnandoti dal lavoro al viaggio fino a casa, e sono tanto significativi da regalare quanto da usare anche molto tempo dopo la fine delle feste".

Per lui, la collezione Arrivé offre modelli straordinari come lo zaino grande Barker e lo zaino medio Larson, caratterizzati da dettagli in fibra di carbonio lucidata e precisione ispirata al mondo automobilistico. A completare il tutto ci sono modelli in pelle artigianale della collezione Harrison , come gli zaini Gregory Sling, Warren e Griffen Flap in Burnished Wine Ombré, una tecnica di rifinitura a mano che conferisce a ogni articolo una profondità tonale e un carattere unici. Il Frame Travel Kit aggiunge un tocco raffinato, progettato per tenere gli oggetti essenziali organizzati con facilità.

Per lei, la collezione Olas cattura un senso di elegante semplicità, fondendo il design moderno con una raffinatezza senza tempo. Parallelamente, la collezione Agent incarna il lusso versatile, pensata per le donne che passano con disinvoltura dalla scrivania alla cena, con uno stile raffinato e deciso. Per completare lo spirito della stagione, Belden presenta il portagioielli, il portapassaporto con cerniera e il portafoglio con catenina in argento metallizzato insieme ad altre tonalità stagionali – regali che donano una lucentezza festiva pensati per durare ben oltre le festività. Per un tocco finale senza tempo, il porta carte Belden – disponibile nei colori nero/oro, terra di Siena e avena – cattura lo spirito del regalo meditato grazie a un'eleganza sobria e funzionale.

La personalizzazione e i monogrammi svolgono un ruolo significativo in questa stagione, riflettendo la convinzione di TUMI che il vero lusso risieda nei dettagli. I servizi di monogrammi personalizzati trasformano gli accessori da viaggio e lifestyle in ricordi duraturi. Ogni segno di personalizzazione riflette identità e intenti – un tocco finale che trasforma il design funzionale in qualcosa di profondamente personale, creato per accompagnare la persona per cui è stato creato.

Dalle nuove attrazioni ai ritorni a casa per le vacanze, ogni viaggio inizia con un regalo TUMI. Scopri la collezione completa nei negozi e online su TUMI.com e segui @TUMITravel per trovare ispirazione durante tutta la stagione.

Informazioni su TUMI

Dal 1975 TUMI crea accessori essenziali di lusso per il business, i viaggi e le performance di livello mondiale, pensati per migliorare, semplificare e abbellire tutti gli aspetti della vita in movimento. Unendo una funzionalità impeccabile a uno spirito di ingegnosità, ci impegniamo a rendere i viaggi più stimolanti, proponendoci come partner per tutta la vita di chi si muove e di chi crea, nel perseguimento delle sue passioni. Per ulteriori informazioni su TUMI visita TUMI.com e seguici su Instagram, TikTok, Facebook e YouTube.

TUMI e il logo TUMI sono marchi registrati di Tumi, Inc. © 2025 Tumi, Inc.

