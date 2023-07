Rifugio Zacchi inaugura la stagione estiva con i Pranzi Gourmet in rifugio, sei appuntamenti con la cucina d’autore

Con la riapertura estiva, il rifugio situato a Tarvisio (UD) si è trasformato nel fulcro di raffinati eventi enogastronomici, offrendo per sei lunedì consecutivi esperienze culinarie uniche in un suggestivo scenario da fiaba.

Udine, 4 luglio 2023. Con l’arrivo della bella stagione e la ripresa delle attività, il Rifugio Zacchi ospita un’iniziativa enogastronomica straordinaria: i Pranzi Gourmet al rifugio. Situato a 1380 metri d’altezza nel comprensorio di Tarvisio, questo angolo di pace con vista mozzafiato sulle Alpi Giulie è pronto a regalare agli amanti della buona cucina momenti di puro piacere.

«Stiamo vivendo l'esperienza dei Pranzi Gourmet, gli appuntamenti culinari che hanno preso il via il 26 giugno e continueranno nelle giornate di lunedì per un totale di sei eventi. Protagonisti di questi pranzi sono sei rinomati chef, provenienti da altrettanti ristoranti di eccellenza, che presentano ai nostri ospiti un menu esclusivo con piatti raffinati e di gusto. Siamo da sempre attenti alla tradizione culinaria del territorio e alle ricette locali e con questa iniziativa desideriamo ampliare la nostra offerta per soddisfare una clientela che ricerca e apprezza l’eccellenza gastronomica e, nel contempo, miriamo anche a sfatare il pregiudizio secondo cui i rifugi alpini offrano solamente pasti veloci e di modesta qualità. Vogliamo dimostrare che è possibile godere di un’esperienza di altissimo livello che si integra armoniosamente con l’ambiente circostante. Siamo infatti convinti che queste due componenti non siano in contrapposizione, ma si completino reciprocamente e possano attirare un pubblico molto ampio», illustra Roberto Pedi, che collabora strettamente con il titolare Alberto Martinelli, portando avanti la gestione degli eventi e dedicandosi all’ospitalità in questo autentico paradiso montano.

Di prestigio sono gli chef impegnati ai fornelli del rifugio: «I nostri chef hanno creato proposte culinarie che incontrano i gusti di una vasta gamma di clienti – spiega Pedi -. Il nostro percorso enogastronomico si articola in sei menu differenti, uno per ogni lunedì, ognuno focalizzato su una specifica tematica culinaria: il primo lunedì, ad esempio, è stato dedicato alle specialità di pesce fresco, con piatti che valorizzano i sapori del mare, successivamente si snoderanno appuntamenti con menu a base di sfiziose prelibatezze locali, ci sarà un lunedì riservato alle grigliate di carne, per gli amanti del barbecue, e non mancherà una giornata interamente pensata per gli ospiti vegetariani con una selezione di piatti creativi a base di ingredienti vegetali. Per gli estimatori della pizza gourmet ci sarà un’occasione speciale con una varietà di gustose varianti e per concludere il nostro percorso, riserveremo un evento speciale incentrato sulla reinterpretazione autunnale dei piatti tradizionali, rivisitati in modo creativo e accattivante».

Agli eventi sono presenti anche sei cantine friulane per offrire l’abbinamento perfetto con le specialità del rifugio: «Oltre alla condivisione dei piatti e dei vini – conclude Pedi -, ci piace promuovere e diffondere la cultura, la storia e la tradizione dei nostri luoghi: quindi ogni chef presenta le proprie creazioni, spiegando il loro significato e le origini, mentre un rappresentante della cantina illustra le scelte di abbinamento parlandone nel dettaglio. Dato il grande interesse che stiamo riscontrando, chi è interessato a riservare un tavolo può contattarci chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al numero del rifugio (tel. 333/3080555). In alternativa, è possibile utilizzare i nostri canali social per effettuare la prenotazione».

Rifugio Zacchi si trova in una splendida cornice montana, immerso in un incantevole paesaggio naturale: è il punto d’appoggio o di partenza ideale per villeggianti, esperti camminatori o appassionati di cicloturismo che desiderano affrontare i numerosi sentieri che si snodano tra boschi secolari. Ma non solo, è anche una meta perfetta per famiglie con bambini che desiderano una breve fuga dalla città. La struttura offre la possibilità di pernottamento, consentendo ai visitatori di immergersi completamente nella magia di questo angolo del Friuli. Da oggi, gli ospiti possono godere i pranzi sulla terrazza panoramica, affacciandosi su una delle viste più spettacolari della Conca delle Ponze, ammirando l’imponente Mangart, una delle montagne più iconiche della regione.

Sito internet: www.rifugiozacchi.com