UGREEN semplifica l'archiviazione locale sicura per tutti con il nuovo NAS della serie DH

BERLINO, 15 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Dopo il successo della serie DXP, UGREEN ha annunciato il lancio della nuova serie DH, concepita per rendere il network-attached storage (NAS) più accessibile agli utenti principianti e a coloro che hanno esigenze essenziali di archiviazione dati. La gamma comprende due modelli, NASync DH2300 e NASync DH4300 Plus; il DH2300 sarà ufficialmente disponibile a partire dal 15 ottobre.

NASync DH2300: NAS accessibile a tutti

NASync DH2300 è il primo passo ideale verso un NAS personale, pensato su misura per gli utenti di unità cloud e dischi rigidi, nonché per gli appassionati di home entertainment che cercano un modo sicuro e più efficiente per gestire una mode di dati in costante aumento. Grazie alla configurazione SATA a 2 alloggiamenti che supporta fino a 60 TB (30 TB per unità), gestisce senza problemi vaste librerie di video 4K, foto ad alta risoluzione e documenti di grandi dimensioni, senza dover ricorrere a servizi cloud di terze parti.

Basato su UGOS Pro, il sistema operativo intuitivo di UGREEN, il dispositivo offre una procedura di configurazione guidata che consente anche agli utenti NAS alle prime armi di completare l'installazione in meno di dieci minuti. L'app UGREEN NAS all-in-one integra la gestione dei file, il backup automatico delle foto e lo streaming multimediale sui televisori tramite un'unica interfaccia, eliminando la necessità di più app. La connessione rapida NFC semplifica ulteriormente l'accesso, consentendo agli utenti di collegare uno smartphone con un semplice tocco.

La sicurezza è integrata in ogni livello. DH2300 garantisce il pieno controllo dei dati personali tramite archiviazione locale, protetta da crittografia TLS/SSL, RSA e AES, autenticazione a due fattori e certificazioni TÜV e TRUSTe. Il Security Manager integrato aggiunge il monitoraggio delle minacce 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e scansioni antivirus programmate per la massima tranquillità.

Grazie alle funzionalità hardware aggiuntive, tra cui una porta LAN 1GbE per una connettività stabile, un'uscita HDMI 4K a 60Hz e più modalità RAID per prestazioni flessibili e ridondanza, il DH2300 offre semplicità, sicurezza e versatilità. È il NAS ideale per gli utenti che passano per la prima volta da un sistema di archiviazione basato su cloud a uno locale privato.

NASync DH4300 Plus: Progettato per la crescita e la collaborazione

Per gli utenti che necessitano di maggiore spazio di archiviazione e prestazioni, NASync DH4300 Plus è una scelta eccellente. La configurazione SATA a 4 alloggiamenti supporta fino a 120 TB, ideale per home office, team creativi e flussi di lavoro ad alta intensità multimediale.

Con multitasking stabile nella gestione dei dati, nello streaming e nella collaborazione, è dotato di una porta LAN da 2,5 GbE che offre velocità teoriche fino a 312,5 MB/s e supporta RAID 5, 6 e 10 per una maggiore ridondanza e protezione dei dati. Le porte USB-A e USB-C 3.2 offrono una connettività rapida, mentre il supporto Docker consente una distribuzione flessibile. DH4300 Plus unisce funzionalità di livello professionale e un'interfaccia intuitiva con le stesse solide basi di sicurezza del DH2300.

La nuova serie DH rappresenta l'impegno costante di UGREEN nel creare soluzioni NAS che si adattino realmente allo stile di vita degli utenti. Semplificando le configurazioni, ottimizzando i flussi di lavoro quotidiani e rafforzando la protezione dei dati, la serie DH rende l'archiviazione intelligente una realtà per principianti, famiglie e piccoli team. DH2300 è ora disponibile a 209,99 € nell'UE e a 169,99 £ nel Regno Unito. DH4300 Plus è attualmente offerto a 429,99 € nell'UE e a 359,99 £ nel Regno Unito. Per maggiori dettagli, consultare il sito web UGREEN.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2795593/20251014160148_443_130.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2634148/5557735/UGREEN_Limited_Logo.jpg

