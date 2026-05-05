Ultima Markets celebra il decimo anniversario

10 anni di fiducia. Incentrata sul domani.

EBENE CYBERCITY, Mauritius, 6 maggio 2026 /PRNewswire/ -- Ultima Markets Ltd ("UM"), autorizzata e regolamentata dalla Financial Services Commission di Mauritius, celebra il 10° anniversario con il tema "10 anni di fiducia. Incentrata sul domani". Dal 2016, UM è diventata una delle principali società di intermediazione a livello globale.

Traguardi

UM ha creato uno spazio di trading di livello mondiale grazie a tecnologie ultraveloci e a una rigorosa conformità alle normative, lanciando UM Terminal, MT5 basato sull'IA e l'app mobile. Tra i traguardi più importanti vi sono l'autorizzazione FSC Mauritius (2023), una partnership con Willis Towers Watson, che garantisce la protezione di un fondo di 1 milione di dollari, l'adesione al Global Compact delle Nazioni Unite (2024) e il conseguimento di oltre 50 riconoscimenti entro il 2026.

Celebrare partnership di lunga durata

Tra le iniziative esclusive vi sono:

Le cinque "U"

Valori fondamentali che guideranno il prossimo decennio di UM:

Incentrata sul domani

Guidata dai principi delle Cinque "U", UM resta incentrata sul futuro, investendo in innovazione, trasparenza ed espansione a livello globale. Sulla base di recenti innovazioni come Copy Trading Pro e UM Academy, l'impegno è fornire il massimo vantaggio nel trading e un'assistenza di eccellenza in tutto il mondo.

Informazioni su Ultima Markets

Ultima Markets Ltd è autorizzata e regolamentata dalla Financial Services Commission di Mauritius, offrendo un'esperienza di trading CFD sicura e regolamentata. In qualità di partner regionale ufficiale dell'FC Internazionale Milano, UM combina la passione per il calcio alla competenza nel trading. Presente in oltre 170 Paesi con più di 1.000 strumenti finanziari, il broker ha ottenuto oltre 50 riconoscimenti, ed è un orgoglioso sostenitore del Global Compact delle Nazioni Unite, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile per una crescita responsabile. I prodotti, i servizi e le iniziative riportati in questo comunicato stampa sono offerti esclusivamente da Ultima Markets Ltd. La presente comunicazione non è rivolta ai residenti del Regno Unito, né i prodotti e i servizi qui riportati sono disponibili per i residenti di quel Paese.

Ultima Markets (UK) Limited ("UM UK") è un'entità giuridica distinta, autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority ("FCA") nel Regno Unito. UM UK ha ottenuto l'autorizzazione della FCA nel 2025. UM UK non è oggetto del presente comunicato stampa.

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