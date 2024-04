Giornata Mondiale della consapevolezza dell’Autismo

Roma, 2 aprile 2024 – In occasione della Giornata Mondiale della consapevolezza dell’Autismo, Fondazione Mente decide quest’anno di lanciare la campagna “Un bambino autistico è anche figlio tuo”, la cui creatività è stata sviluppata insieme ad Urban Vision, creative-tech media company, grazie al prezioso sostegno e alla sensibilità di Gianluca De Marchi, CEO di Urban Vision, da sempre vicino e impegnato verso le cause sociali.

Dopo la campagna del 2022 #iosonoleone e di quella legata alla parola inclusione #iosonote del 2023, quest’anno la Fondazione Mente ha scelto di sottolineare i dati attuali e sconvolgenti dell’autismo, per cercare non solo di sensibilizzare le persone, ma di svegliarle.

1 bambino su 77 è nello spettro autistico

5.195 nati ogni anno il 30% - 1.558 è come Leone

Cosa vuol dire?

Il 30% ha comorbidità: non verbali, autolesionismo, disprassia oromotoria, ritardo mentale e molto altro e spesso queste caratteristiche critiche le hanno tutte.

Abbiamo il dovere di fare di più: creando progetti e strutture ad hoc con professionisti formati, al fine di raggiungere un’evoluzione sempre migliore. Solo fornendo più informazione sarà possibile abbattere l’ignoranza culturale intorno a questa condizione.

Avere eguale dignità di vita: questo è il significato di reale di integrazione.

Tutti insieme per l’autismo si può fare.

Gianluca De Marchi, CEO di Urban Vision aggiunge: “Non abbiamo esitato un istante nel fornire il nostro supporto per lo sviluppo di una campagna che punta a sensibilizzare tutti. Entrando in contatto con l’Autismo, ci si trova di fronte ad un territorio che appare incomprensibile. L’impegno di Fondazione Mente, la storia di Leone, di sua madre Vanessa e del suo compagno Manuele, sono la dimostrazione di come una relazione apparentemente IMPOSSIBILE, possa diventare una relazione di POSSIBILITÀ e di PROSPETTIVA. L’impressionante dato percentuale “1 su 77” abbatte da solo l’ignoranza su quanto la condizione dell’autismo sia in effetti diffusa e su quanto, dunque, tutti noi possiamo attivamente fare la differenza.”

Fondazione Mente nasce dalle idee, dall’impegno e soprattutto dall’esperienza dei suoi fondatori, Vanessa Bozzacchi e Manuele D’Oppido, che si confrontano da anni e in prima persona con le problematiche dell’autismo. Lo testimonia la stessa campagna social di lancio della Fondazione (#iosonoleone) che, nelle scorse settimane, ha avuto come protagonista proprio Leone, figlio di Vanessa: un bellissimo bambino di quasi 11 anni, che già a 16 mesi ricevette una prima diagnosi di spettro autistico con disturbo della comunicazione (qui i dettagli della sua storia).

“Quest’iniziativa suscita in noi emozioni forti e complementari: la volontà di dare una mano a chi vive e vivrà un disorientamento come il nostro, la responsabilità di agire con una missione ben chiara e soprattutto il bisogno di fare presto per dar vita ai progetti, magari a discapito della ‘partenza perfetta’ essendo impegnati su tanti fronti: dall’aggiornamento di materiali informativi e sito web al completamento degli adempimenti burocratici. Ringrazio con calore chi ci sta dando il proprio sostegno, aderendo alla campagna social, accettando ruoli di rilievo nella fondazione o offrendo il proprio contributo economico, piccolo o grande che sia” spiega Manuele D’Oppido, fondatore e Presidente di Fondazione Mente.

A sostenere la Fondazione, un incredibile comitato direttivo composto da: Gianluca De Marchi, Umberta Gnutti Beretta, Paolo Stella, Alfonso Liguori, Jacopo Durazzani, Lorenzo D’Elia, Umberto Mantineo, Sara Castelli Gattinara, ma anche da aziende partner, editoria e diversi volti noti, che nelle campagne precedenti hanno scelto di metterci la faccia.

Nel CDA con il presidente ed il vicepresidente anche Sara Sozzani Maino, Head of Vogue Talents e Alessia Mantovani, psicologa e psicoterapeuta.

Con lo stesso spirito è stato costituito anche il Comitato Scientifico la cui composizione, di prossimo annuncio, prevede la presenza di prestigiose personalità della Medicina e della Ricerca Scientifica.

“In nome di Leone, come primo, ambizioso obiettivo, intendiamo realizzare il progetto A(i)uTiAmo, un innovativo Centro terapico che opererà per l’educazione, la relazione e l’integrazione sociale degli utenti, migliorando la qualità della loro vita e di quella delle loro famiglie.” afferma Vanessa Bozzacchi, fondatrice e Vicepresidente di Fondazione Mente, che aggiunge: “Se è vero che in Italia esistono molte realtà serie e impegnate nel campo dell’autismo è altrettanto vero che non esiste nulla che abbia le caratteristiche della struttura che da sempre avremmo voluto per Leone e che ora andremo a realizzare.”

La nuova campagna “Un bambino autistico è anche figlio tuo” di Fondazione Mente sarà trasmessa dal 2 aprile, Giornata Mondiale della consapevolezza dell’Autismo, fino al 9 aprile sugli impianti di Urban Vision di Roma e Milano, posizionati in punti strategici di grande passaggio e visibilità (Via del Babuino, Via del Corso, Piazza Cavour, Corso Vittorio Emanuele/Largo Argentina, Via Del Pigneto, Termini/Piazza della Repubblica a Roma; Corso Matteotti, Via Turati, Vetra, Largo Augusto a Milano).

