Un decennio di innovazione: VAPORESSO esplora costantemente le infinite possibilità della tecnologia

Le innovazioni tecnologiche VAPORESSO che danno il tono al suo prossimo decennio di leadership del settore

SHENZHEN, Cina, 20 agosto 2025 /PRNewswire/ -- Celebrando il decimo anniversario nel 2025, VAPORESSO ripercorre un decennio di innovazioni tecnologiche che hanno ridefinito lo svapo. Grazie ad anni di innovazione e know-how, il marchio sta introducendo una tecnologia unica, inedita nel settore, e svelando un progresso rivoluzionario che rimodellerà la percezione del nuovo.

Creare vantaggi competitivi attraverso tecnologie essenziali

Negli ultimi dieci anni VAPORESSO ha sviluppato quattro pilastri tecnologici chiave che costituiscono la dorsale del suo ecosistema di prodotti, offrendo prestazioni di altissimo livello e ridefinendo gli standard dello svapo moderno.

Il rivoluzionario design modulare svela nuove dimensioni dell'innovazione tecnologica

Dopo dieci anni di sviluppo tecnologico, VAPORESSO ha lanciato un'innovazione straordinaria: la prima piattaforma al mondo compatibile con tutte le categorie. Questo design modulare trasformativo, introdotto per la prima volta nell'ultimo prodotto, iMate OS, migliora l'esperienza utente combinando modularità e adattabilità intelligente. iMate OS rivoluziona lo svapo grazie all'innovativa struttura magnetica, che consente una facile separazione della batteria. La tecnologia della struttura passa senza soluzione di continuità da dispositivi a sistema chiuso a dispositivi a sistema aperto, mantenendo al contempo la compatibilità tra categorie, mentre la batteria adattiva visualizza con precisione le informazioni sul prodotto per prestazioni ottimali. Oltre alla versatilità, offre una flessibilità senza pari: gli utenti possono abbinare una singola batteria a più tipi di pod, combinando la maggiore durata della batteria dei dispositivi usa e getta con la personalizzazione dell'e-liquid dei sistemi aperti. Il lancio e l'applicazione di questo design modulare hanno un significato positivo per il settore dello svapo, stabilendo nuovi standard di innovazione, flessibilità e soddisfazione dell'utente, consolidando la posizione di VAPORESSO come pioniere del settore.

La COSS di nuova generazione rimodellerà la percezione innovativa attraverso una rivoluzione tecnologica dirompente

Oltre al design innovativo, quest'anno VAPORESSO rivoluzionerà ulteriormente l'esperienza dello svapo introducendo una soluzione completa per tutti gli scenari. Ricordiamo ancora l'ammirazione suscitata nel settore dalla prima generazione di COSS. Grazie al sistema intelligente di alimentazione dell'e-liquid, COSS ha trasformato la ricarica in un processo più rapido, pulito ed efficiente. Con un solo clic, COSS è in grado di rilevare rapidamente i livelli di e-liquid rimanenti e di completare il riempimento preciso in pochi secondi. È stata questa innovazione a far sì che VAPORESSO si aggiudicasse il primo Golden Leaf Award per l'innovazione del settore.

Nel quarto trimestre di quest'anno VAPORESSO lancerà la nuova generazione di COSS, le cui quattro innovazioni evolutive fondamentali ridefiniranno lo svapo personalizzato di alta qualità. Il sistema di ricarica automatica intelligente sarà migliorato con materiali innovativi e una struttura riprogettata, garantendo un'esperienza di svapo fluida e ininterrotta. Inoltre una maggiore precisione del sapore, una maggiore efficienza della batteria e un design più ergonomico condurranno gli utenti verso un'era dello svapo più intelligente e raffinata.

Mentre VAPORESSO celebra il decimo anniversario, la sua storia di innovazioni continua a dare impulso al settore. Grazie alle tecnologie innovative sopra illustrate, il marchio sta ridefinendo le possibilità dello svapo. Questi progressi non solo migliorano le prestazioni e l'affidabilità, ma stabiliscono anche nuovi standard per l'esperienza utente. Guardando al futuro, l'impegno di VAPORESSO nel superare i limiti garantisce che continuerà a essere un pioniere dello svapo. Per maggiori dettagli visitare https://www.vaporesso.com/activity/innovation-x

