Una coppia di Roma vince il concorso di Matrimonio.com e si aggiudica 25.000€ per organizzare le nozze dei propri sogni

La coppia vincitrice, formata da Ylenia e Jacopo, originari di Roma, si aggiudica un matrimonio del valore di 25.000€ da spendere tra gli oltre 80.000 professionisti del settore nuziale presenti sul sito. Il premio potrà essere investito per ingaggiare fino a un totale di 10 fornitori e godere dei loro servizi gratuitamente.

Milano, 15 aprile 2025 - Matrimonio.com, la principale directory online di professionisti nuziali in Italia, è felice di annunciare i vincitori del concorso lanciato lo scorso gennaio in diversi Paesi con il quale il portale di riferimento del settore wedding ha messo in palio 25.000€ per una coppia che si sposerà nel 2025. Si tratta di Ylenia e Jacopo, due futuri sposi di Roma che pronunceranno il fatidico “sì, lo voglio” con rito religioso il prossimo 26 giugno. Grazie a quest’iniziativa di Matrimonio.com, giunta quest’anno alla sua terza edizione, i due fortunati vincitori avranno un'opportunità unica per usufruire di un numero maggiore di servizi e organizzare le nozze da favola che hanno sempre desiderato.

25.000€ per un matrimonio da sogno

Dopo il grandissimo successo dei primi due anni, Matrimonio.com, la principale directory online con più di 80.000 professionisti nuziali in Italia, ha deciso di rinnovare il suo costante impegno con le coppie iscritte al portale mettendo in palio anche per il 2025 un matrimonio del valore di 25.000€ da utilizzare con i fornitori del sito. Il premio potrà essere investito per ingaggiare fino a 10 fornitori e godere dei loro servizi gratuitamente.

I vincitori

Sono Ylenia e Jacopo i trionfatori della terza edizione del concorso “Vinci 25.000€ per il tuo matrimonio da sogno” a cui hanno partecipato più di 68.000 futuri sposi del 2025. 34 anni entrambi, assistant manager lei, direttore di un’azienda che realizza impianti tecnologici lui, Ylenia e Jacopo abitano a Fiumicino (Roma) la città in cui pronunceranno il fatidico “sì, lo voglio” il prossimo 26 giugno nella Basilica dei SS. Giovanni e Paolo al Celio. Un amore che dura davvero da tutta la vita, quello di Ylenia e Jacopo: i due infatti si sono conosciuti quando ancora erano piccoli, frequentando lo stesso gruppo di amici ed anche se poi si sono un po’ persi di vista, ci ha pensato il destino a farli rincontrare. Adesso, dopo tanti anni insieme e un figlio in comune, la decisione di convolare a nozze per fare un passo avanti nella loro relazione. “Sposarsi è un desiderio comune che abbiamo da tanto tempo”, dichiara Jacopo che ha regalato alla sua Ylenia una proposta di matrimonio all’insegna del più puro romanticismo. “Eravamo al concerto dei Coldplay e mentre stavo cantando una delle mie canzoni preferite, mi ha preso la mano e si è inginocchiato davanti a tutti. È stato davvero magico”, racconta Ylenia. Per il matrimonio, i vincitori del concorso hanno scelto una splendida location ad Ostia Antica dove daranno vita a un ricevimento che definiscono “country chic raffinato” e in cui le parole d’ordine saranno divertimento e spensieratezza. E per quanto riguarda il look? Ylenia e Jacopo non hanno dubbi e prediligeranno uno stile classico ed elegante. Non mancherà una band dal vivo con DJ. Entrambi sono euforici per la vittoria improvvisa della terza edizione del concorso di Matrimonio.com: “È stata una sorpresa incredibile. Ero a casa, avevo appena staccato dal lavoro e ho ricevuto la telefonata, non riuscivo a crederci. E invece era tutto vero! Grazie al premio potremo arricchire, riempire di sorprese e rendere ancora più bello il nostro grande giorno”, assicura Ylenia.

Riguardo Matrimonio.com

Matrimonio.com, parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide, è un portale di riferimento del settore nuziale in Italia. Attraverso i suoi strumenti di pianificazione, la directory di professionisti, il wedding site personalizzato, i contenuti ispirazionali e le app per dispositivi mobili, Matrimonio.com aiuta le coppie a gestire il loro budget, a trovare i loro fornitori e a orientarsi in ogni fase del processo di organizzazione delle nozze.

In oltre 16 Paesi in Europa, Nord America, America Latina e Asia, The Knot Worldwide promuove il valore della celebrazione. La famiglia globale di brand dell’azienda fornisce prodotti, servizi e contenuti di prim’ordine per portare il processo di pianificazione delle nozze dalla fase di ispirazione alla realizzazione. Attraverso i suoi domini dedicati al matrimonio, tra cui Matrimonio.com, The Knot, WeddingWire, Bodas.net, Hitched.co.uk, Mariages.net, Casamentos.pt e altri, l’azienda offre un ampio database di centinaia di migliaia di professionisti del settore per supportare le coppie nell’organizzazione del giorno più felice della loro vita.

