Uscito“Comunicare l’Abitare, Edizione 2025” di Paolo Leccese: dal Summit nazionale all’analisi in libro, la piattaforma che ogni anno riunisce la filiera della casa

Roma, 20 febbraio 2026 – E’ uscito“Comunicare l’Abitare, Edizione 2025”, il nuovo libro di Paolo Leccese, giornalista ed editore, direttore editoriale di Casa Radio. Il volume prende il titolo e l’impianto culturale dal Summit nazionale sull’abitare “Comunicare l’Abitare”, l’appuntamento annuale che ogni ottobre riunisce stakeholder, istituzioni e protagonisti della filiera per confrontarsi sui principali temi della casa e delle città, con l’obiettivo di far emergere priorità, criticità e soluzioni operative.

Il libro rappresenta la sintesi editoriale di quel percorso: un passaggio dal palco al testo, dalla discussione pubblica a una mappa strutturata per leggere trasformazioni e tendenze. In un contesto in cui la casa è tornata al centro dell’agenda sociale ed economica, tra transizione energetica, rigenerazione urbana, pressione normativa, accessibilità e nuovi bisogni abitativi, “Comunicare l’Abitare, Edizione 2025” propone una lettura integrata del sistema, mettendo in relazione mercato, progettazione, tecnologie, governance e linguaggi della comunicazione.

“Il Summit ‘Comunicare l’Abitare’ nasce ogni anno per mettere intorno allo stesso tavolo chi decide le regole, chi progetta, chi costruisce, chi gestisce e chi abita. Il libro porta la stessa ambizione su carta: non limitarsi a raccontare, ma aiutare a comprendere e a trovare direzioni comuni. Comunicare l’abitare significa rendere leggibili scelte complesse e costruire fiducia, perché senza fiducia nessuna trasformazione diventa davvero possibile”, dichiara Paolo Leccese.

Il Summit nazionale “Comunicare l’Abitare” si è affermato come un luogo di confronto dove la filiera discute, con un approccio multidisciplinare, i nodi cruciali del settore: qualità degli spazi, sicurezza e salubrità, sostenibilità e riqualificazione, evoluzione dei modelli abitativi, innovazione tecnologica, formazione e nuove competenze. Il libro traduce questo metodo in un prodotto editoriale che conserva l’impostazione corale del Summit, mantenendo al centro l’idea di ecosistema e la necessità di un linguaggio comune tra mondi diversi.

“Comunicare l’Abitare, Edizione 2025” si rivolge a un pubblico trasversale: operatori del real estate, architetti, ingegneri, amministratori di condominio, imprese e tecnici della filiera, associazioni, decisori pubblici, università, stakeholder territoriali e professionisti della comunicazione. Il testo adotta un taglio giornalistico e operativo, pensato per supportare chi lavora nel settore a interpretare i trend e a migliorare il modo in cui il mondo dell’abitare dialoga con cittadini e comunità.

Negli ultimi anni, la casa è diventata un indicatore sensibile di cambiamenti economici e sociali: costi e accessibilità, qualità del costruito, nuove esigenze delle famiglie, transizione ecologica, digitalizzazione dei servizi e crescente complessità normativa. In questo scenario, il libro sottolinea il valore della comunicazione come infrastruttura di sistema: uno strumento per ridurre la distanza tra tecnicismi e comprensione pubblica, prevenire polarizzazioni e favorire decisioni più informate.

“Comunicare l’Abitare, Edizione 2025” è disponibile dal 10 febbraio 2026 nelle principali librerie e negli store online.

INFORMAZIONI ESSENZIALI

Titolo: Comunicare l’Abitare, Edizione 2025

Autore: Paolo Leccese

Uscita: 10 febbraio 2026

Origine del progetto: Summit nazionale annuale “Comunicare l’Abitare”, appuntamento di ottobre dedicato al confronto tra istituzioni, stakeholder e filiera

Temi: casa e città, rigenerazione urbana, transizione energetica, qualità e sicurezza degli spazi, normativa, innovazione, nuove professioni, comunicazione

Disponibilità: librerie e store online

ABOUT PAOLO LECCESE

Paolo Leccese è giornalista ed editore, direttore editoriale di Casa Radio. Da anni lavora sul racconto dell’ecosistema dell’abitare, attraverso informazione, interviste, contenuti audio e iniziative di confronto pubblico. È ideatore del Summit nazionale “Comunicare l’Abitare”, appuntamento annuale che mette in relazione istituzioni e filiera per discutere priorità e soluzioni sui temi della casa. È Presidente di Confassociazioni, Comunicazione, Informazione e Media e Presidente di Federitaly, sezione Casa e Politiche abitative.

