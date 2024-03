Valore, il metodo di Allegra Guardi per aiutare le aziende a sviluppare una cultura condivisa

Roma 14 Marzo 2024 - VALORE è un metodo di culture change management, ovvero di gestione del cambiamento nei gruppi con lo scopo di ispirare comportamenti migliori per il bene comune. A idearlo, Allegra Guardi, consulente, formatrice e storyteller di Firenze che, da oltre cinque anni, si occupa di comunicazione valoriale: "Una comunicazione -spiega- che vuole far appassionare le persone ad un valore, convinta che non esistano temi noiosi e temi avvincenti, ma solo approcci noiosi e approcci avvincenti. Il mio compito oggi è quello di aiutare le organizzazioni nella progettazione di percorsi di consolidamento di culture aziendali, affiancando alla consulenza anche eventi formativi e team building".

Quello del culture change management è un argomento finora poco trattato: "Me ne sono accorta -sottolinea la Guardi- appena mi sono occupata di questi temi. Per questo, ho inventato il metodo VALORE con l’obiettivo di sviluppare un modo di procedere chiaro e facile da comprendere anche per chi è inesperto. Un metodo che vuole inserire nella giusta successione le molte iniziative che spesso si mettono in atto in modo sconnesso, rischiando di perdere efficacia".

Sei le tappe del percorso proposto dalla Guardi: "Ogni processo di cambiamento culturale -afferma- parte da una visione forte su ciò che è giusto e importante per la comunità. Si propaga attraverso degli alleati che, basandosi sulle linee-guida del cambiamento, compiono opere e azioni di coinvolgimento sugli altri membri del gruppo. I risultati di tali attività aprono la strada ad evoluzioni successive, che rafforzano e mantengono viva la nuova cultura. Diversi i benefici del metodo che permette di aumentare il senso di appartenenza delle persone all’azienda, migliorare la collaborazione e l’inclusione, oltre a creare condizioni favorevoli per soddisfare i requisiti di responsabilità sociale richiesti da varie certificazioni aziendali europee e internazionali”.

Il blog www.allegraguardi.it è utile per non perdere gli aggiornamenti e approfondimenti sul tema del culture change management.

Per infomazioni

Allegra Guardi

www.allegraguardi.it

+39 3289851899