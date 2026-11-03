VESTIAIRE COLLECTIVE COLLABORA CON PHILIPPINE LEROY-BEAULIEU PER UN'ESCLUSIVA CLOSET SALE CHE CELEBRA LO STILE FRANCESE

PARIGI, 3 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Vestiaire Collective, la principale piattaforma globale dedicata alla moda di lusso pre-loved, annuncia una vendita esclusiva del guardaroba personale dell'attrice franco-italiana Philippine Leroy-Beaulieu. Con una carriera che abbraccia oltre quattro decenni tra cinema e televisione francesi e internazionali, è conosciuta a livello internazionale per la sua acclamata interpretazione di Sylvie Grateau in Emily in Paris su Netflix e di Catherine Barneville nella celebre serie francese Call My Agent! (Dix pour cent). Grazie a questa collaborazione esclusiva, Philippine offre alla community globale di Vestiaire Collective l'opportunità di acquistare una selezione accuratamente curata di oltre 20 capi provenienti dal suo guardaroba personale.

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Questa vendita in edizione limitata riunisce creazioni di alcuni dei designer preferiti di Philippine, da Fendi e Balenciaga a Barbara Bui, Ami, Chloé, Ralph Lauren, Jimmy Choo, Dior, Yohji Yamamoto, Vivienne Westwood e Patou. La selezione comprende giacche e cappotti d'impatto, completi sartoriali, abiti, scarpe e accessori, offrendo uno sguardo sullo stile personale di una delle figure più riconoscibili della moda francese. Ogni articolo porta con sé una storia, passando dal guardaroba di un'attrice celebre a quello di una nuova proprietaria o di un nuovo proprietario.

La vendita sarà disponibile in due drop, il 3 novembre e il 3 dicembre, e includerà una selezione di capispalla distintivi, capi sartoriali e accessori, oltre a pezzi di spicco come un completo rosso AMI, décolleté Jimmy Choo, abiti Dior e un cappotto Yohji Yamamoto. I prezzi varieranno indicativamente da 130 € a 1.980 €, con tutti i capi disponibili per l'acquisto a livello globale.

L'intero ricavato della vendita sarà devoluto a Innocence en Danger, a sostegno dell'impegno dell'organizzazione nella protezione dei minori dalla violenza e nella promozione della loro sicurezza e del loro benessere.

Uno stile ispirato a Philippine Leroy-Beaulieu

Oltre alla selezione esclusiva di capi provenienti dal guardaroba personale di Philippine, Vestiaire Collective lancerà anche una selezione dedicata, ispirata al suo stile distintivo. Attingendo al catalogo della piattaforma, che conta quasi 6 milioni di articoli, questa selezione riunirà capi pre-loved che riflettono i codici del guardaroba di Philippine: dalla sartorialità sofisticata ai capispalla d'impatto, fino agli accessori ricercati.

«I vestiti che conserviamo racchiudono tantissimi ricordi: un film, un viaggio, un momento particolare della nostra vita. Scegliere di lasciar andare alcuni di questi capi è un po' emozionante, ma c'è qualcosa di meraviglioso nel sapere che continueranno il loro viaggio in un altro guardaroba. Sono felice di collaborare con Vestiaire Collective per dare una seconda vita a questi capi, sostenendo al contempo una causa che mi sta a cuore», afferma Philippine Leroy-Beaulieu

Il valore delle closet sale e della moda circolare

Le Closet Sale di Vestiaire Collective offrono alla community globale un'opportunità esclusiva per accedere ai guardaroba di personalità influenti, abbracciando al contempo un approccio più circolare alla moda. Dando una nuova vita ai capi pre-loved, queste collaborazioni dimostrano che i pezzi più desiderati possono continuare il loro percorso, passando da un guardaroba all'altro.

"È la prima volta che Philippine apre al pubblico il suo guardaroba personale e siamo lieti che abbia scelto Vestiaire Collective per farlo. Questa selezione offre uno sguardo raro sul suo approccio distintivo e senza tempo allo stile francese, dando al contempo a questi capi tanto amati l'opportunità di iniziare un nuovo capitolo nei guardaroba di altri appassionati di moda", afferma Alessandra Mararschio, Marketing Director di Vestiaire Collective.

In passato, Vestiaire Collective ha collaborato con Paris Hilton, Jessica Chastain, Rosie Huntington-Whiteley, Antonela Roccuzzo, Laura Dern, Chloe Fineman e altre personalità influenti per realizzare closet sale esclusive, incoraggiando le rispettive community a scoprire i vantaggi della rivendita e della moda sostenibile.

Acquista la Closet Sale di Philippine Leroy-Beaulieu

Il primo drop della Closet Sale di Philippine Leroy-Beaulieu sarà disponibile in esclusiva su Vestiaire Collective dal 3 novembre 2026, seguito da un secondo drop il 3 dicembre 2026.

Immagini della campagna: QUI

Scopri la Closet Sale di Philippine Leroy-Beaulieu: QUI

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Contact:

Candice Francisco PR & Events Manager candice.francisco@vestiairecollective.com

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