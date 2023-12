Vita. Pro Vita Famiglia: Un Natale accanto a 10 mamme in difficoltà. Una primavera demografica è possibile

Roma, 21 dicembre 2023. «Con un gesto semplice, a ridosso del Natale, la festività per eccellenza che mette al centro la vita nascente, abbiamo aiutato 10 mamme che, con coraggio, nonostante difficoltà economiche e sociali, hanno deciso di accogliere la bellezza di una nuova vita. E lo abbiamo fatto con un’altra edizione del progetto “Un Dono per la Vita”, consegnando passeggini, navicelle e ovetti oltre ad una borsa, con una scorta di pannolini, ciucci e biberon. Un gesto semplice anche per sensibilizzare politica, enti e istituzioni a fare di più per sostenere le famiglie, le mamme, i papà e varare misure ad hoc per contrastare il dramma dell’inverno demografico. E’ notizia di pochi giorni fa, infatti, il nuovo e triste record della natalità italiana, con 7mila nascite in meno nel 2022 rispetto all’anno precedente (-1,7%) e addirittura 183mila in meno (-31,8%) rispetto a quindici anni fa. Ma la vera notizia è che ci sono oltre 2 milioni e 600mila cittadini con figli che ne vorrebbero altri e l’81% dei giovani che desiderano figli. Serve una rivoluzione, un vero e proprio piano Mattei per la famiglia e la natalità per aiutare il rifiorire di questa primavera demografica, sostenendo i giovani, spaventati dal futuro, come raccontano i dati Censis, perché possano sposarsi e accogliere nuove vite. E sono proprio i figli la soluzione perché sono un’esplosione di speranza che fa guardare con gioia al futuro. Ad un mondo che racconta la maternità come algida icona di solitudine, e annienta la paternità, siamo qui, accanto a questi coraggiosi genitori, per dire loro: non siete soli! Vostro figlio è una bellissima notizia per voi, ma anche per tutti noi, per il contributo unico e irripetibile che porta alla società». Così Maria Rachele Ruiu, membro del direttivo di Pro Vita & Famiglia onlus.

