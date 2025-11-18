Wondershare presenta Filmora V15 e ridefinisce la creazione video tramite un flusso di lavoro integrato con Deep AI

VANCOUVER, BC, 18 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Wondershare, leader mondiale in prodotti e soluzioni per la creatività e la produttività, ha annunciato oggi il lancio di Wondershare Filmora V15, segnando un importante passo verso la democratizzazione della creazione video basata su AI. Con lo slogan "Editing da esperti con Filmora AI!", la nuova versione integra in profondità l'AI inogni fase del processo di editing, ridefinendo il modo in cui i creator producono e perfezionano contenuti e inaugurando una nuova era di creatività intelligente per la produzione di video.

Inserendosi come una piattaforma all-in-one di nuova generazione per la creazione di video professionali, Filmora V15 punta sulla generazione intelligente di contenuti e sulla gestione del flusso di lavoro creativo, integrando perfettamente ogni fase, dalla ideazione alla realizzazione finale. Questo aggiornamento introduce anche una gamma di strumenti avanzati, progettati per semplificare le complesse attività di editing e migliorare il controllo creativo. Tutti questi aggiornamenti offrono un flusso di lavoro più intelligente, un editing efficiente e funzioni professionali più intuitive, che permettono ai creatori, indipendentemente dal loro livello, di realizzare contenuti di alta qualità con maggiore velocità e facilità nell'era dell'AI.

Flusso di lavoro integrato con AI

Filmora V15 introduce un nuovo livello di integrazione AI, incorporando funzionalità intelligenti nell'intero processo creativo. Diversamente dagli strumenti standalone, le funzioni AI di Filmora si integrano perfettamente nel flusso di lavoro di editing, facendo dell'AI un'estensione naturale del processo creativo. Trattandosi del primo software per la creazione video all-in-one ad offrire un'esperienza professionale end-to-end, dalla generazione e dall'estensione di contenuti AI a un editing preciso, Filmora V15 si impone come nuovo punto di riferimento nella produzione di video intelligente.

In Filmora V15, l'AI funziona come un flusso di produzione continuo che integra ogni fase della creazione di video, dall'ideazione alla generazione fino al perfezionamento e al risultato finale. Gli utenti possono generare nuove scene direttamente sulla timeline di editing con Generazione video AI, rimuovere gli elementi di distrazione o regolare l'ambiente con Ritaglio intelligente e completare il contenuto del filmato con Estensione video AI. Grazie alla combinazione di funzioni come Sottotitoli dinamici, Clonazione vocale e Text-to-Speech, Filmora permette un flusso di lavoro ininterrotto che trasforma i video a mezzobusto in contenuti raffinati e pronti per la condivisione.

Per migliorare questo flusso di lavoro integrato, Filmora V15 introduce nuove funzioni e aggiornamenti AI che permetto maggiore controllo e precisione creativi in tutte le fasi di editing:

Editing più intelligente per progetti complessi

Oltre all'AI, Filmora V15 introduce una serie di aggiornamenti che semplificano l'editing complesso e amplificano al contempo le potenzialità della creatività:

Efficienza professionale semplificata

Filmora V15 offre anche aggiornamenti del flusso di lavoro di livello professionale pensati per utenti avanzati e team di produzione, che trasformano il software in un ecosistema di editing più completo e intelligente:

Sostenere i creatori globali nell'era dell'AI

"I contenuti generati dall'AI stanno ridefinendo il panorama della creazione di video", afferma Christy, vicepresidente di Wondershare. "Da 15 anni Filmora si evolve assieme ai creator, contribuendo a ridurre le barriere tecniche che possono ostacolare lo storytelling. Oggi, nell'era dell'AI, Filmora si sta trasformando da uno strumento di editing video a un partner creativo intelligente in grado di capire uno scopo, automatizzare i processi complessi e integrare l'AI in ogni fase della produzione, permettendo ai creator di lavorare in modo più veloce, intelligente e con la maggiore libertà creativa di sempre".

L'economia globale dei creator continua ad accelerare. Ha raggiunto un valore stimato di 143 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che crescerà di dieci volte entro il 2034 (Market.us). Con Filmora V15, Wondershare offre ai creator una piattaforma pronta per il futuro che unisce generazione AI, editing intelligente e controllo professionale in un'unica esperienza semplificata, per una produzione video avanzata e accessibile a tutti.

Informazioni su Filmora:

Lanciata nel 2015, Wondershare Filmora è stata progettata per rispondere alle esigenze degli utenti, offre prestazioni più fluide e un'interfaccia utente intuitiva, e ha attirato una base di utenti globale cumulativa di quasi 400 milioni in oltre 150 paesi e aree geografiche. Con funzioni avanzate che potenziano la generazione e l'editing dei contenuti, più di 2,9 milioni di risorse creative, musica disponibile in commercio, LUT 3D, effetti e modelli preimpostati, Filmora si afferma come azienda leader nel settore dei software per l'editing video. Grazie alla costante introduzione di strumenti innovativi, migliora la creazione di video e rende il processo più efficiente e accessibile per tutti i livelli di competenza.

Informazioni su Wondershare:

Wondershare è un'azienda software riconosciuta a livello globale e fondata nel 2003, nota per le sue soluzioni innovative per la creatività e produttività. Spinta dall'obiettivo di semplificare i processi creativi, Wondershare offre una gamma di strumenti, tra cui Filmora, Virbo e SelfyzAI per l'editing di video, PDFelement per la gestione dei documenti, nonché EdrawMax ed EdrawMind per la creazione di diagrammi. Con oltre 2 miliardi di utenti attivi cumulativi su tutti i suoi prodotti e una presenza in oltre 200 paesi e aree geografiche, Wondershare offre ai creator di nuova generazione un software intuitivo e risorse creative di tendenza che permettono di espandere continuamente le potenzialità della creatività in tutto il mondo.

