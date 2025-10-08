YouHodler ospita la Masterclass Trading Crypto a Milano l'11 ottobre

YouHodler annuncia una masterclass di 4 ore sul crypto trading per costruire strategie sostenibili nel 2025

MILANO, 8 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- YouHodler, piattaforma Web3 con sede in Svizzera che unisce finanza tradizionale e digitale, annuncia una masterclass trading crypto in programma per l'11 ottobre 2025 presso Talent Garden Calabiana, Via Arcivescovo Calabiana 6, 20139 Milano, Italia. L'evento offrirà agli utenti l'opportunità di fare networking e sviluppare strategie orientate ai risultati.

La masterclass di 4 ore sul trading in crypto, organizzata da YouHodler, è pensata per dare ai partecipanti la possibilità di costruire strategie di trading pratiche e replicabili, comprovate nei diversi cicli di mercato.

Inoltre, l'evento offrirà dimostrazioni dal vivo, interazioni con trader esperti riconosciuti nel mondo crypto, il team di YouHodler e approfondimenti pratici per trasformare la conoscenza delle criptovalute in risultati concreti.

I partecipanti avranno accesso a esperienze esclusive come:

La Crypto Trading Masterclass vedrà la partecipazione di Matteo De Angelis, Country Manager Italia di YouHodler, Filippo Anania, Lucrezia Van Stegeren e Andrea Paesano del team italiano di YouHodler, e Nicola Para – trader professionista e formatore con quasi 20 anni di esperienza.

"In YouHodler, la nostra missione è rendere la finanza e le crypto accessibili a tutti" – ha dichiarato Matteo De Angelis, Country Manager Italia. "La Masterclass di Milano non riguarda solo strategie; è un programma pratico, orientato ai risultati. Vogliamo che i trader ripongano fiducia, mantenendo una certa disciplina ed adottando altresì una mentalità proiettata al futuro per avere successo, nel 2025 e oltre."

L'evento è gratuito e aperto a tutti, ma con posti limitati disponibili sulla pagina dell'evento. I partecipanti potranno scegliere tra diversi pacchetti (Standard, Gold o Diamond) per un'esperienza personalizzata.

Come parte della strategia di crescita di YouHodler in Italia, l'azienda ha recentemente annunciato il rinnovo della partnership con il Torino FC, sottolineando la sua presenza sempre più forte in Europa. Questa collaborazione consente ai trader di esplorare nuove strategie di trading, favorendo allo stesso tempo un ecosistema Web3 tra i tifosi di calcio.

Chi è YouHodler

YouHodler è una piattaforma Web3 con sede in Svizzera e nell'UE che offre soluzioni fintech innovative con semplicità, efficienza e trasparenza, garantendo diversi tipi di servizi in valuta fiat e criptovaluta.

La sua suite completa di servizi include Growth Account in criptovalute ed un sistema "universale" di cambio valute: pur essendo intuitiva e accessibile per i consumatori di tutti i giorni, la piattaforma è abbastanza avanzata da facilitare strategie di trading sofisticate nel mercato cripto. Per ulteriori informazioni, visita www.youhodler.com.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2791534/YouHodler_Logo.jpg

Contatti:

Matteo De AngelisCountry Manager Italia+39 3290763721matteo@youhodler.com

Alsu IrkabaevaStrategic Communications Global+41 79 474 0564alsu.irkabaeva@youhodler.com

Jessie PengPublic Relations West+1 646 206 6087jessie@pollackgroup.com

View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/youhodler-ospita-la-masterclass-trading-crypto-a-milano-l11-ottobre-302578377.html

