Immigrazione, incontro informale del Presidente del consiglio a Bruxelles

La Premier Giorgia Meloni con i Primi Ministri danese Mette Frederiksen e olandese, Dick Schoof, ha promosso una riunione informale a Bruxelles, prima dell’avvio dei lavori del Consiglio europeo, per approfondire il dossier sull’immigrazione e le relative possibili soluzioni innovative. All’incontro hanno preso parte anche i leader di Austria, Cipro, Grecia, Malta, Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia e Ungheria. Meloni ha presentato l’intesa Italia-Albania sottolineando il ruolo che questa avrebbe nel contrasto al traffico di essere umani. Il dibattito si è spostato poi sul concetto di Paese terzo sicuro in vista dell’attuazione delle regole del nuovo Patto Migrazione e Asilo, sulla collaborazione lungo le rotte migratorie con UNHCR e IOM sul tema dei rimpatri volontari assistiti e sui cosiddetti “return hubs”. A fine incontro la Premier si è dichiarata soddisfatta per aver riscontrato la volontà comune dei partecipanti nel voler prevenire l’immigrazione irregolare, combattere il traffico di essere umani e rendere più efficace la politica migratoria dell’Unione europea.