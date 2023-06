Impronta: "Nomina a Cavaliere del Lavoro stimolo a fare di più"

La nomina a Cavaliere del Lavoro "è per me un grande onore, e motivo di orgoglio. Reputo questa onorificenza la più importante che un imprenditore italiano possa ottenere". Con queste parole l'imprenditore Pierluca Impronta presidente e amministratore delegato di M.a.g., società capogruppo attiva nel brokeraggio assicurativo per aziende italiane, associazioni e enti pubblici, commenta all'Adnkronos la sua nomina annunciata questa mattina dal Quirinale.

"La nomina a Cavaliere - sottolinea Impronta - rappresenta per me anche uno stimolo a fare di più, e ad andare avanti in un'azienda di famiglia e italiana, arrivata alla terza generazione, e che continua a ingrandirsi, in un settore in cui siamo rimasti ormai in pochi in Italia".