Incontro tra il Ministro Tajani e il Segretario di Stato britannico per gli Affari esteri

Nell’ambito della visita ufficiale dei Reali di Gran Bretagna in Italia, il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha incontrato il Segretario di Stato per gli Affari esteri del Regno Unito, David Lammy. Durante il colloquio, Tajani ha in particolare sottolineato il contributo offerto dalla numerosa comunità italiana presente nei Paesi britannici, augurandosi un rafforzamento degli scambi commerciali e degli investimenti, con particolare riferimento ai settori dell’energia, dell’aerospazio ed agroalimentare. Inoltre, da ambo le parti è stata confermata la volontà di incrementare le iniziative comuni in ambito di gestione dei flussi migratori. Sul tema dei nuovi scenari commerciali conseguenti all’applicazione dei dazi da parte americana, Tajani e Lammy si sono trovati d’accordo sull’importanza di proseguire il dialogo con Washington per perseguire l’obiettivo “zero dazi” tra Stati Uniti ed Europa. Totale sintonia anche in materia di difesa al fine di contribuire al rafforzamento del pilastro europeo della NATO, di proseguire nel sostegno all’Ucraina per giungere ad una pace giusta e di ripristinare il cessate il fuoco a Gaza. Successivamente, il Ministro Tajani ha preso parte alla tavola rotonda “Energia pulita per la crescita”, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e del Re Carlo III, sui temi della sostenibilità e della lotta al cambiamento climatico, sui quali, ha detto Tajani: “Le imprese italiane possono offrire un contributo significativo in settori fondamentali come la cattura e lo stoccaggio del carbonio, la produzione di energia da fonti rinnovabili e dal nucleare sostenibile”.

Link: News completa