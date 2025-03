Intelligenza Artificiale, primo via libera del Senato al Disegno di legge

L’Aula del Senato nella seduta di giovedì 20 marzo ha approvato in I lettura il Disegno di legge recante disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale. Il provvedimento, che ora andrà alla Camera per l’esame in II lettura, prima di tutto ricorda i principi generali che disciplinano l’utilizzo dell’IA come la difesa dei diritti fondamentali, delle libertà, dello svolgimento democratico della vita istituzionale e politica. Il Ddl indica che il Dipartimento della trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio monitori la strategia nazionale per l’intelligenza artificiale, avvalendosi del supporto dell’Agenzia per l’Italia digitale, d’intesa con l’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale. In tema di finanziamenti per attuare la strategia, vengono sbloccate risorse fino a un miliardo di euro nel capitale di rischio di imprese che operano in Italia nei settori dell’IA, della cybersicurezza, nelle tecnologie quantistiche e nei sistemi di telecomunicazione. A livello di ambiti applicativi, in tema di lavoro, ad esempio, viene prevista la fondazione di un apposito Osservatorio presso il Ministero che deve vigilare, tra l’altro, sul fatto che l’IA sia utilizzata ai fini di miglioramento delle condizioni di lavoro e la sicurezza. Nella sanità, oltre ad essere creata una piattaforma ad hoc, viene stabilito, tra l’altro, che l’utilizzo di sistemi di IA non condizioni in alcun modo l’accesso alle prestazioni sanitarie secondi parametri discriminatori. In ambito giudiziario, si stabilisce, ad esempio, che sia sempre riservata al magistrato ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge.

Link: Testo approvato al Senato