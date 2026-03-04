Nessuna conferma ufficiale è arrivata dalle autorità di Teheran. Una fonte iraniana ha definito all'Adnkronos la notizia dell'investitura del figlio del defunto ayatollah come "fabbricata da fonti iraniane affiliate a Israele"

Si attende ancora una conferma ufficiale da parte di Teheran alla notizia dell'elezione di Mojtaba Khamenei a nuova Guida Suprema dell'Iran dopo l'uccisione del padre nei raid sabato scorso. L'indiscrezione è stata lanciata ieri sera dall'emittente dell'opposizione monarchica con sede a Londra 'Iran International', ma al momento non ci sono comunicazioni formali da parte delle autorità né dei media della Repubblica islamica.

Secondo quanto riportato dal New York Times, tre fonti qualificate hanno confermato l'elezione di Mojtaba, sostenendo che un annuncio ufficiale sarebbe potuto arrivare in mattinata, annuncio che tarda ad arrivare. Non è chiaro, tuttavia, se questo silenzio sia legato a valutazioni politiche o a ragioni di sicurezza, nel timore di esporre il nuovo leader a rischi per la sicurezza in una fase estremamente delicata.

Dai media iraniani emergono segnali di prudenza. Secondo quanto circola su alcuni canali Telegram, l'ayatollah Mojtaba Hosseini, membro dell'Assemblea degli Esperti - l'organo della Repubblica islamica incaricato di eleggere il successore di Khamenei - avrebbe dichiarato nelle ultime ore che non sono ancora certi i tempi del processo di selezione della nuova Guida Suprema. La scelta, avrebbe spiegato, richiederebbe la verifica di una serie di condizioni e consultazioni. Hosseini avrebbe espresso l'auspicio che l'Assemblea degli Esperti possa riunirsi al più presto per annunciare il voto finale. Proprio ieri Israele ha rivendicato di aver colpito la sede dell'Assemblea a Qom.

L'ayatollah Ahmad Khatami, uno dei falchi del regime, avrebbe aggiunto che sarebbero già state definite le opzioni per la scelta della nuova Guida. Il leader, avrebbe affermato, verrà eletto il prima possibile, anche se l'attuale contesto di guerra rende la situazione diversa rispetto al passato.

Un'altra fonte iraniana a Teheran ha definito all'Adnkronos la notizia dell'elezione di Mojtaba Khamenei come "fabbricata da fonti iraniane affiliate a Israele", alimentando ulteriormente l'incertezza.

Intanto l'agenzia Fars, citando un alto funzionario informato in forma anonima, ha riferito che la nuova Guida Suprema potrebbe essere scelta la prossima settimana. Secondo la stessa fonte, la sessione finale dell'Assemblea degli Esperti potrebbe essere rinviata a dopo la cerimonia funebre di Khamenei, con misure di sicurezza ai massimi livelli. Proprio oggi iniziano tre giorni di commemorazioni presso la Mosalla di Teheran, grande complesso per la preghiera collettiva, in omaggio alla Guida scomparsa.