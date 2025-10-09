circle x black
A Gaza sventola il tricolore, Tajani: "Segno di gratitudine" - Video

09 ottobre 2025 | 19.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Roma, 9 ott. (Adnkronos)

Tra le macerie dei palazzi bombardati di Gaza un bambino, portato in braccio da un ragazzo più grande di lui con dei pattini ai piedi, sventola la bandiera palestinese e quella italiana. E' quanto si vede in un video pubblicato sull'account X del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che riporta una didascalia in inglese con il ringraziamento all'Italia e a tutte le Nazioni del mondo per la loro solidarietà e sostegno. "Il Tricolore sventola anche a Gaza. Segno di riconoscenza e gratitudine nei confronti di quello che ha fatto e farà l'Italia. Viva la pace!", ha commentato Tajani, riferendosi agli aiuti forniti finora dall'Italia ai palestinesi.

