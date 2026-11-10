Aiuti Ucraina: la Germania di Merz esige impegno Ue per sbloccare l'Mff

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha avvertito che il suo Paese potrebbe bloccare il Quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea (Ue) se non vi fosse un impegno da parte di tutti gli Stati membri a fornire aiuti all'Ucraina.

In una lettera indirizzata al presidente del Consiglio Europeo, António Costa, Merz afferma che tutti i Paesi dell'Ue, senza eccezioni, devono dare un "contributo equo" per coprire un deficit di svariati miliardi di euro nei fondi destinati all'Ucraina.

Nella lettera, il cancelliere tedesco minaccia indirettamente di bloccare altre questioni di natura finanziaria, nel caso in cui non si giungesse a un impegno comune su questo punto.

L''impegno ad aiutare Kiev costituisce "un requisito essenziale per risolvere il problema e per discutere di altre questioni, in particolare quelle che comportano implicazioni finanziarie", si legge nella lettera del cancelliere, visionata dall'agenzia di stampa Dpa.

Nello specifico, si tratta di 45 miliardi di euro (50,6 miliardi di dollari) di cui l'Ucraina ha bisogno per il prossimo anno. Inoltre, Merz chiede che, nell'ambito dei negoziati sul bilancio dell'Ue per il periodo 2028-2034, venga individuata una soluzione condivisa da tutti gli Stati membri per garantire un finanziamento solido e pluriennale a favore dell'Ucraina, Paese sotto attacco da parte della Russia dal 2022.

L'Ue punta a raggiungere un accordo complessivo sul quadro finanziario entro la fine dell'anno. "Il sostegno all'Ucraina è parte integrante della nostra sicurezza europea: questo deve valere anche per la ripartizione dell'onere legato agli aiuti", scrive il cancelliere, esortando Costa a inserire l'argomento "come priorità" nell'ordine del giorno del vertice informale dell'Ue che si terrà tra tre giorni a Dublino.

In precedenza, la Commissione Europea aveva stimato il deficit finanziario per il prossimo anno in 70 miliardi di euro, di cui 45 miliardi a carico dell'Unione Europea.

L'anno scorso, l'Ue ha stanziato 90 miliardi di euro a favore dell'Ucraina per gli anni 2026 e 2027. Tuttavia, questa somma non è più sufficiente.

A ottobre, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto ai suoi alleati altri 70 miliardi di euro per sostenere la lotta difensiva contro gli aggressori russi. In risposta, i capi di Stato e di governo hanno chiesto alla Commissione Europea di presentare una proposta per far fronte a queste ulteriori esigenze di finanziamento.

Tuttavia, si riscontra resistenza da parte di diversi Stati membri. Il presidente bulgaro Rumen Radev e il primo ministro slovacco Robert Fico hanno già annunciato di non voler partecipare ad alcun nuovo aiuto finanziario dell'Ue a favore dell'Ucraina. Anche l'Ungheria e la Repubblica Ceca risultano, al momento, indecise.