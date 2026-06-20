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Al Jazeera: "Nostro cameraman ucciso in raid Israele a Gaza"

La vittima è Ahmed Wishah. Anche il fratello era stato ucciso, lo scorso 8 aprile, in un precedente raid israeliano

Gaza - (Afp)
Gaza - (Afp)
20 giugno 2026 | 20.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il cameraman di Al Jazeera Ahmed Wishah è stato ucciso in un attacco aereo israeliano che ha colpito una casa nel campo profughi di Bureij, nella Striscia di Gaza centrale. Lo ha reso noto l'emittente, condannando in una nota l'accaduto e ricordando che anche il fratello del cameraman era stato ucciso, lo scorso 8 aprile, in un precedente raid israeliano.

Al Jazeera ha definito l'uccisione del suo collaboratore una "ignobile violazione di tutte le leggi e norme internazionali" e ha parlato di una "continua politica sistematica di presa di mira dei giornalisti e di tentativo di mettere a tacere la voce della verità". Solo nelle ultime 24 ore, secondo fonti locali, almeno altre dieci persone sarebbero state uccise nei raid israeliani nella Striscia.

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raid israeliano uccisione giornalista Striscia di Gaza
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