Albania Ue: Costa chiede maggiore impegno contro corruzione e criminalità

L'Albaia, candidata ad aderire all'Ue, deve fare più sforzi per contrastare la "corruzione" e la "criminalità organizzata". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, oggi in conferenza stampa a Tirana a fianco del premier albanese Edi Rama.

"Un impegno politico continuo e tangibile a favore dello Stato di diritto e della salvaguardia di una magistratura indipendente e responsabile - ha affermato - sono fondamenti essenziali per l'adesione all'Ue. Vi incoraggio ad intensificare gli sforzi nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata".

L'Unione Europea, ha continuato, "è il partner più affidabile dei Balcani Occidentali e dell'Albania, nonché il suo principale investitore e partner commerciale. L'Unione Europea sostiene la prosperità e la sicurezza dell'Albania attraverso progetti e politiche concrete a beneficio dei vostri cittadini, ad esempio: avete accesso allo Spazio unico dei pagamenti in euro; vi state gradualmente integrando nel mercato unico dell'Ue, nel programma 'Roam Like at Home' e nel sistema di abbonamento ferroviario DiscoverEu".

Ma l'adesione all'Ue, ha proseguito Costa, "è molto più che il semplice accesso al mercato unico. Significa entrare a far parte di un'Unione politica fondata su valori comuni e scelte strategiche condivise. L'Unione Europea ha costruito una pace e una stabilità durature per i suoi Stati membri grazie a solide istituzioni democratiche e a forti legami economici. L'allargamento offre le stesse opportunità ai nostri vicini europei, come l'Albania".

"Ma in questo periodo di incertezza geopolitica globale e instabilità economica - ha proseguito Rama - l'allargamento, oltre ad essere un'opportunità, rappresenta anche una necessità geostrategica per l'Europa. È un investimento nella pace, nella stabilità e nella sicurezza del nostro continente".

Per questo motivo, ha aggiunto, "non vedo l'ora di incontrarvi presto al vertice Unione Europea-Balcani Occidentali, questo venerdì a Tivat. Il vertice sarà una chiara dimostrazione della nostra determinazione a rafforzare la cooperazione e a consolidare lo slancio dell'allargamento dell'Unione Europea".