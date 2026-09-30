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Andrews (Renew), 'apertura Burnham passo verso ritorno nell'Ue'

'Molti in Ue diffidano ancora di Londra e non sono pronti a discutere legami approfonditi', dice l'eurodeputato irlandese all'Adnkronos. 'Realistica adesione su lungo periodo, ma serve ricostruire fiducia e garanzia che futuri governi britannici non respingano passi verso integrazione con leggerezza'

- Fred Marvaux /European Union 2026 - Source: EP
- Fred Marvaux /European Union 2026 - Source: EP
30 settembre 2026 | 15.16
Otto Lanzavecchia
LETTURA: 1 minuti

L'apertura del premier britannico Andy Burnham alla possibilità che il Regno Unito aderisca nuovamente all'Unione europea andrebbe vista dai sui membri come "un segnale autentico di ulteriore cooperazione e un passo lungo il lungo cammino verso il ritorno nell'Ue". Esprime questa speranza all'Adnkronos Barry Andrews, eurodeputato irlandese appartenente al gruppo dei Liberali (Renew) e membro della Delegazione del Parlamento europeo per i rapporti con il Regno Unito, che secondo lui andrebbero ricostruiti "su fondamenta stabili e di lungo respiro".

Gran parte dell'Ue "non è ancora pronta a discutere" di come approfondire i legami, "perché molti diffidano del Regno Unito dalla Brexit, ma andrebbe presa in considerazione una cooperazione pratica che porti benefici a entrambe le parti", rileva Andrews. Secondo lui il rientro di Londra tra le capitali Ue è "realistico, nel lungo periodo", ma "servono moltissimi passaggi intermedi per ricostruire la fiducia e allineare gli interessi". In tutto questo, aggiunge, gli eurodeputati "devono essere coinvolti a fondo e partecipare al processo in ogni fase".

Per l'europarlamentare è cruciale che l'Ue ottenga dal Regno Unito "la garanzia che i futuri governi britannici non respingano i passi verso l'integrazione con leggerezza". Più nel concreto, al prossimo vertice Ue-Regno Unito in agenda per novembre, l'attenzione delle due parti "dovrebbe concentrarsi su difesa, energia e diritti dei cittadini". Come indicato dallo stesso Burnham durante il congresso laburista di ieri, sarà quella l'occasione in cui il governo inglese presenterà le opzioni di avvicinamento all'Ue.

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Andy Burnham Regno Unito Ue Gb Brexit Barry Andrews Renew
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